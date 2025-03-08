嘉義市八掌溪右岸黃花風鈴木盛開 野餐賞花聽音樂超chill

嘉市「潮風鈴-野餐音樂市集」今天起一連兩天在八掌溪右岸河堤登場，吸引賞花人潮。（記者丁偉杰攝）

2025/03/08 16:13

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕春暖花開，嘉義市「潮風鈴-野餐音樂市集」今天起一連兩天在八掌溪右岸河堤熱鬧登場，結合黃花風鈴木花季、音樂、市集與環保元素，吸引民眾參與。

嘉義市長黃敏惠說，八掌溪右岸河堤近1公里長的黃花風鈴木盛開成為城市亮點，花期短暫，僅有10多天，歡迎大小朋友出門踏青，享受陽光、河畔風光和金黃花海的魅力。

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「潮風鈴-野餐音樂市集」不僅可賞花，也融合音樂、藝術、環保與，活動現場有超過50攤攤位，提供美食和文創商品，安排氣球與魔術表演等。

觀光新聞處長張婉芬說，活動期間為上午10點到下午5點，今天由嘉頌五重奏為活動揭開歡快序幕，緊接著歌手李友廷、梁文音及充滿活力的Crispy脆樂團等人氣歌手、團體接連登場。

明天由嘉頌Combo開場，歌手艾薇、張若凡、許莉潔，及金曲歌后孫盛希帶來演唱，以及欣賞魔術秀Quint、王ADEN等精彩演出。

為鼓勵民眾參與回收，活動期間憑攜帶指定數量的舊電池，可免費兌換限量的野餐籃或野餐墊。

嘉義市「潮風鈴-野餐音樂市集」邀請人氣歌手、團體現場演出。（記者丁偉杰攝）

嘉義市長黃敏惠（右二）等人參與「潮風鈴-野餐音樂市集」活動，與民眾同樂。 （記者丁偉杰攝）

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