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    天道盟「橫掃」鎖港北極殿黃金龜 「太保」率隊到澎湖隆重迎回

    馬公鎖港北極殿260兩金靈龜王由天道盟「太保」迎回。（民眾提供）

    馬公鎖港北極殿260兩金靈龜王由天道盟「太保」迎回。（民眾提供）

    2025/03/08 16:28

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖元宵西乞龜最大亮點「黃金龜」，單隻最重的是山水上帝廟430兩，其次是鎖港北極殿的260兩金靈龜，由天道盟盟主「鐵霸」母親擲筊乞得，同行友人更一舉「橫掃」北極殿6隻金龜中的5隻，今（8）日適逢婦女節，鐵霸弟弟「太保」率眾跨海迎回金龜。

    鎖港北極殿金靈龜重達260兩，元宵西乞龜期間，天道盟主鐵霸帶領家人及友人參與盛會，擲筊乞龜，260兩金靈龜由鐵霸母親乞得，同行友人還一口氣包辦22兩、2隻6兩、1隻5兩，幾乎「橫掃」鎖港北極殿金龜。

    今天適逢婦女節，鐵霸弟弟太保為了給母親最佳婦女節禮物，前一天率同友人到澎湖，準備迎回金靈龜王及其他4隻金龜，今天一早浩浩蕩蕩出動車隊到鎖港北極殿，與廟方完成交接，依循古禮沿途燃放鞭炮，直接開往馬公澎湖輪碼頭，在廟方人員祝福下搭上澎湖輪，展開為期1年的台灣之旅，明年元宵前會加心願還鄉。

    黃金價格越來越高，金龜王重量也愈來愈重，以往規定得主必須提供等值擔保品，鎖港北極殿獲得擔保後迎回。山水上帝廟方改變規則，金龜王不能迎走，改以樣品替代，金龜王由廟方置於保險箱，請保全專人看管，管理費用則由得主負擔。

    天道盟依循古禮迎回鎖港北極殿260兩金靈龜等大小黃金龜。（民眾提供）

    天道盟依循古禮迎回鎖港北極殿260兩金靈龜等大小黃金龜。（民眾提供）

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