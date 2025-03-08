竹縣公道五往122號縣道連絡道定線 今召開地方說明會

新竹縣政府計畫新闢的公道五到竹東中興路的連絡道，在跨越鐵道後將跟光明路共線。（記者黃美珠攝）

2025/03/08 16:02

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣府計畫在頭前溪南新闢3.6公里長，用以聯絡公道五和122號縣道（竹東中興路）的連絡道，近期定線後，今天在二重社區活動中心召開地方說明會，雖然有民代期待儘速爭取中央補助施工而要求直接跳過可行性評估，但也有人期待最好一併讓這條連絡道未來也能直達台68線東西向快速公路形成更便利的路網，但整體而言與會者都力挺縣府的規劃方向，只希望早日有錢動工。

縣府工務處土木科長杜明昇直言，依行政程序，縣府須完成可行性評估後，才能提報中央爭取相關經費做綜合規劃甚至是環評。

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去年該處編列666萬執行前述可行性評估，目前邁入期中報告，初步已定線，所以召開說明會跟鄉親報告，以彙整地方民意、審查委員跟府內各單位的意見，修正後爭取核定，再進一步推進到期末的階段。

杜明昇說，期末報告縣府計畫年底前完成，屆時就會有更詳盡的規劃和整體經濟效益的評估，屆時也還會再開地方說明會，讓鄉親明瞭最終可行性評估的結果，可行性評估完成後，縣府就會提案向中央爭取綜合規劃費用，如需環評，屆時也將跟中央一併爭取相關經費。

今天的地方說明會由縣府工務處副處長曾思凱主持，地方民代參與踴躍，從縣議員楊昌德、林昭錡、鄭朝鐘、彭余美玲、前縣議員余筱菁，到鎮代會主席范國威、鎮代徐呂麗琴等都到場了解，立委林思銘則由秘書陳華芳代表出席，到場者幾乎都支持縣府目前的規劃。

曾思凱表示，這條計畫道路的新闢，主要是因應未來溪北台灣知識經濟旗艦園區、跟溪南竹科3期而生，除了讓2計畫園區未來可以快速互通，也解決竹東周邊路網壅塞的問題。

受託執行評估的杜風工程服務（股）公司協同主持人連奕書說，他們在公道五提出4個起點、中興路2個終點方案的評估和研擬，最後認為以「起點4+終點2」的計畫路線，無論是工程難易度、提高交通安全、提升交通效率、用地取得、以及對環境景觀衝擊5大面向綜合評量下來顯示最優。

依據前述「起點4+終點2」所訂的計畫路線，西起自公道五，將以20公尺寬的路幅一路往東，到中興路2段297巷口前方400公尺處收縮變為15公尺寬以銜接中興路。其中路線上為跨越台鐵內灣線會有局部高架路段，過了鐵道後就銜接竹東光明路經明星1路再轉入中興路2段297巷匯入中興路。

考量沿線周邊新的社區建案眾多，縣府建議這條連絡道要一併規劃跟既有道路銜接，所以顧問公司規劃未來在旭光1路、旭光2路、以及光明路126巷處跟這條新闢的連絡道串連，形成完整的路網。

新竹縣政府計畫新建的公道五到122號縣道的連絡道，在公道五和光明路交叉口將採局部高架方式跨越台鐵內灣線的鐵道。（記者黃美珠攝）

新竹縣公道五往122號縣道的連絡道定線了，今天召開可行性評估的期中地方說明會，由縣府工務處副處長曾思凱（左立者）主持。（記者黃美珠攝）

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