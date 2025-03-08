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    張文津基金會澎湖縣學生英語演說暨朗讀比賽 234名小「英」雄互尬

    財團法人張文津基金會英語朗讀比賽，澎湖縣政長陳光復頒獎給得獎學生。（澎湖縣政府提供）

    財團法人張文津基金會英語朗讀比賽，澎湖縣政長陳光復頒獎給得獎學生。（澎湖縣政府提供）

    2025/03/08 16:39

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「財團法人張文津基金會第7屆澎湖縣學生英語演說暨朗讀比賽」今（8）日在馬公國小舉行，縣內41所學校、243名學生參賽，展現澎湖學生的英語學習成果。

    澎湖縣長陳光復到場為參賽學生加油及頒獎，他說，澎湖作為國際觀光島嶼，每年吸引超過百萬名國內外遊客造訪，而英語作為國際通用語言，不僅是文化交流的重要橋梁，更是推動觀光產業發展、提升個人職涯競爭力的關鍵。他鼓勵同學們在求學階段勇於挑戰自我，把握學習機會，透過語言能力的精進，開創更多未來發展的可能性。

    陳光復說，澎湖縣政府持續推動國際教育，積極與各界攜手合作，強化學子英語溝通與國際視野，讓澎湖學子具備與世界接軌的能力。感謝張文津基金會長期響應縣府教育政策，提供學生發揮所學的競賽平台，為學子打造優質的學習環境。他期盼未來能有更多企業及社會資源投入，共同培育澎湖學子成為具有國際競爭力的新世代人才。

    張文津基金會說，為提升澎湖子弟的英語能力及推廣英語學習風氣，持續全額補助辦理賽事，感謝澎湖縣政府教育處對於比賽場地與行政資源的協助，讓比賽得以順利圓滿，希望每一位澎湖孩子都能夠在學習英語的道路上持續進步，勇敢開口說英語，展現自信心。比賽得獎名單，公告於澎湖縣政府教育處網站。

    澎湖縣長陳光復頒發感謝狀，感謝張文津文教基金會協助澎湖學生。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復頒發感謝狀，感謝張文津文教基金會協助澎湖學生。（澎湖縣政府提供）

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