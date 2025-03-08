植樹節玩自然農法！幼兒園童作苔球、種果菜苗

小朋友與家長在園區自然農場，一起種下玉米苗、大陸妹、空心菜、草莓及番茄，感受自然農法。（幼兒園提供）

2025/03/08 16:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕3月12日植樹節！台中市北屯區四張犁非營利幼兒園舉行植樹活動，小朋友與家長、社區民眾在園區自然農場，一起種下玉米苗、大陸妹、空心菜、草莓及番茄，美化幼兒園，採自然農法教親子共同愛護環境，也一起手作苔球，玩得不亦樂乎。

園藝苔球專家吳東霖帶領家長與幼兒進行自然農法種植，結合主題課程種植菜苗及果苗，朝陽科技大學校長鄭道明、幼兒保育系梁珀華副教授梁珀華、四張犁國中校長陳姿伶也一起與小朋友在快樂自然農場種下菜（果）苗，現場氣氛熱絡。

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小朋友與家長一起DIY親子製作苔球，捏塑基質、綑綁固定及植栽設計，園藝老師一步步教植物生長原理，親子手作苔球，一起戶外探索、農事體驗，感受生態環境保護的重要性，近百組親子參加直說好好玩。

園長楊瑞柔表示，幼兒園擁有廣大戶外草地及豐富生態資源，將生態自然學習的活動融入生活，培養孩子關注自然環境及環保，貼近自然。

小朋友與家長在園區自然農場，一起種下玉米苗、大陸妹、空心菜、草莓及番茄，感受自然農法。（幼兒園提供）

小朋友與家長一起手作苔球。（幼兒園提供）

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