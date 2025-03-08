為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    植樹節玩自然農法！幼兒園童作苔球、種果菜苗

    小朋友與家長在園區自然農場，一起種下玉米苗、大陸妹、空心菜、草莓及番茄，感受自然農法。（幼兒園提供）

    小朋友與家長在園區自然農場，一起種下玉米苗、大陸妹、空心菜、草莓及番茄，感受自然農法。（幼兒園提供）

    2025/03/08 16:47

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕3月12日植樹節！台中市北屯區四張犁非營利幼兒園舉行植樹活動，小朋友與家長、社區民眾在園區自然農場，一起種下玉米苗、大陸妹、空心菜、草莓及番茄，美化幼兒園，採自然農法教親子共同愛護環境，也一起手作苔球，玩得不亦樂乎。

    園藝苔球專家吳東霖帶領家長與幼兒進行自然農法種植，結合主題課程種植菜苗及果苗，朝陽科技大學校長鄭道明、幼兒保育系梁珀華副教授梁珀華、四張犁國中校長陳姿伶也一起與小朋友在快樂自然農場種下菜（果）苗，現場氣氛熱絡。

    小朋友與家長一起DIY親子製作苔球，捏塑基質、綑綁固定及植栽設計，園藝老師一步步教植物生長原理，親子手作苔球，一起戶外探索、農事體驗，感受生態環境保護的重要性，近百組親子參加直說好好玩。

    園長楊瑞柔表示，幼兒園擁有廣大戶外草地及豐富生態資源，將生態自然學習的活動融入生活，培養孩子關注自然環境及環保，貼近自然。

    小朋友與家長在園區自然農場，一起種下玉米苗、大陸妹、空心菜、草莓及番茄，感受自然農法。（幼兒園提供）

    小朋友與家長在園區自然農場，一起種下玉米苗、大陸妹、空心菜、草莓及番茄，感受自然農法。（幼兒園提供）

    小朋友與家長一起手作苔球。（幼兒園提供）

    小朋友與家長一起手作苔球。（幼兒園提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播