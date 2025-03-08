春櫻盛開 梨山高山茶會登場

「櫻為幸福‧品茗茶會」於福壽山農場千櫻園登場，遊客品茗賞花，感受春日氣息。（記者張軒哲攝）

2025/03/08 16:34

〔記者張軒哲／台中報導〕今年高山櫻花受到寒流影響，2月底才進入盛開期，福壽山農場千櫻園雖受到連日雨勢影響，花況仍有7成高掛枝頭，和平區公所今日邀請10席通過梨山茶產地認證標章茶農與民眾一同坐在櫻花樹下，一邊享受優質的梨山茶一邊享受櫻吹雪，並安排櫻花樹下的封茶儀式及漢服體驗，讓遊客坐在櫻花樹下品茶，體驗花開時節的熱鬧氛圍。

農曆春節過後，各地櫻花陸續綻放，福壽山農場千櫻園2月14日情人節開園，但受到低溫影響，大梨山地區櫻花仍未進入盛開期，是5年來最晚開花的1年。和平區公所與福壽山農場推出櫻花樹下品茗茶會，也2度延期，於3月8日登場，有遠從澎湖的遊客慕名賞花品茗。

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和平區所公所產觀課課長吳以山表示，今年第3年於福壽山千櫻園舉辦「櫻為幸福‧品茗茶會」，今年邀請10位梨山產地認證標章在地茶農，分別為梨山石家莊茶園、遊香茶園、老二茶舖、東美德茶園、德玉茶園、福壽山順韻茶業、德拉戶茶業、五福茶園、梨山佳陽合作農場、億興茶園在櫻樹下分享高山好茶。

福壽山農場場長陳相寶表示，千櫻園櫻花今年是最滿開的一年，為的就是讓遊客來賞花能非常盡興，在櫻花樹下設置茶席，推廣梨山茶，可以帶動大梨山的經濟，是福壽山農場與地方共榮的體現。

「櫻為幸福‧品茗茶會」於福壽山農場千櫻園登場。（記者張軒哲攝）

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