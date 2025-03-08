清大夜市人行道地磚凹陷不平如踩地雷 竹市府稱會爭取經費翻新

市議員劉彥伶接獲民眾投訴指稱，清大夜市周邊建功路、光復路一帶的人行地磚多處出現嚴重凹陷不平情形。（劉彥伶提供）

2025/03/08 15:37

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市清大夜市周邊人行道是美食聚集場域，但市議員劉彥伶接獲民眾投訴指稱，清大夜市周邊建功路、光復路一帶的人行地磚多處出現嚴重凹陷不平情形，已有行人因此被絆倒，直批走這些人行道有如踩地雷般，處處是危險。對此，市府表示，近1年確實有接獲3次通報地磚不平，會爭取補助經費全面換新。

劉彥伶說，清大夜市因鄰近清華大學得名，全長約1.2公里，也是清大與陽明交大知名的消夜街，夜市周邊也有各種平價美食，且因鄰近眷村，也有許多眷村美食，客群人流相當多。

請繼續往下閱讀...

但近期她已接獲多人反映陳情指，清大夜市建功路上的人行道地磚有多處不平及凹陷情形，行人走在期間，有如踩地雷般，很容易就被絆倒。劉彥伶服務處主任劉聲正也邀相關單位實地會勘，發現夜市周邊的人行道確實有多處地磚凹陷或高低不平的情況，不僅影響通行，平常走路也有絆倒的危機、跌倒的風險，每逢下雨還會積水。

對此，市府工務處表示，清大夜市地磚2016年到2019年間市府曾分期由工務處及交通處爭取中央補助分段施工人行道磚面更新，已有5到8年的使用期，近1年也接獲3次民眾通報地磚不平，但都會派員修補，至今尚無民眾因人行道不平而絆倒的通報案件。

工務處指出，清大夜市地磚維護，短期會先加強巡檢，優先修補高低落差較大的危險區域；後續會爭取補助經費，針對嚴重破損區段進行全面更新，以維行人通行安全。

劉彥伶服務處主任劉聲正也邀相關單位實地會勘，發現夜市周邊的人行道確實有多處地磚凹陷或高低不平的情況，不僅影響通行，平常走路也有絆倒的危機、跌倒的風險，每逢下雨還會積水。（劉彥伶提供）

清大夜市人行道地磚凹陷不平有如踩地雷。（劉彥伶提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法