三重空軍一村改造日治時代地下彈藥庫 變身時光隧道

導覽員張錦春（右）帶領大家走入空軍一村的日治時期地下彈藥庫，一面解說建築結構特色。（記者翁聿煌攝）

2025/03/08 15:15

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市文化局將三重空軍一村委外經營，在廠商的改造下賦予老眷村文創新生命，不僅有許多間特色飲食店，還有一條有趣的「時光隧道」是將日治時代日軍高射炮陣地的地下彈藥庫整修開放，參觀民眾在導覽人員帶領下，走入宛若迷宮的地下通道，彷彿感受至戰時的緊張氛圍。

現年68歲的導覽大姐張錦春，原本是苗栗客家人，當年嫁給空軍一村的眷二代，在空軍一村中生活了10多年，對村內的一草一木再熟悉不過，張錦春說，當年的空軍一村內的官兵和眷屬，來自中國大陸各地，不僅講的家鄉話不同，大家的飲食習慣也不同，她在空軍一村最大的收穫就是學會許多道地的外省料理，像是她的公公是湖北人、婆婆是四川人，她學會在年節時製作公公最喜歡吃的珍珠丸子，讓始終沒回去過大陸探親的公公一解鄉愁。

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雖然早已搬離空軍一村，如今重回老家擔任導覽工作，記憶中陰暗潮濕的防空洞，已經重新整修，加裝照明及通風設施，戴著安全帽的遊客，由她帶著魚貫進入甬道參觀，日治時期挖掘建置的地下彈藥庫，總共有10個出入口，方便炮陣地的軍人來回搬運炮彈。

張錦春指著通道內波浪狀的天花板，是當年軍人先使用圓木架在屋頂上澆灌水泥硬化後、再抽掉圓木留下的痕跡，其實波浪狀的屋頂還具有消音防震的功能，堅固異常的通道結構，歷經轟炸及大小地震，至今毫無損傷，令遊客嘖嘖稱奇，遊客們彎著身子、隨著張錦春在地下彈藥庫繞一圈出來地面，感覺像是走一趟時光隧道，十分有趣。

空軍一村昔日的日軍地下彈藥庫變身為現今的歷史觀光景點。（記者翁聿煌攝）

走在彈藥庫的地下通道，有如置身時光隧道的感覺。（記者翁聿煌攝）

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