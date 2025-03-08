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    台灣國際蘭展開園首日遊客大爆滿 驚呼花團錦簇「很美」

    2025台灣國際蘭展今天（8日）在台南後壁區農業部蘭花園區展出，開園首日大爆滿。（記者楊金城攝）

    2025台灣國際蘭展今天（8日）在台南後壁區農業部蘭花園區展出，開園首日大爆滿。（記者楊金城攝）

    2025/03/08 15:50

    〔記者楊金城／台南報導〕第21年舉辦的2025台灣國際蘭展今天（8日）在台南後壁區農業部蘭花園區展出，開園首日大爆滿，今天是婦女節，女性入園免費，售票處大排長龍，蘭展規劃4大場域、5大展館，花團錦簇讓遊客直說很美。

    台南市長黃偉哲、農糧署副署長姚志旺、台南市農業局局長李芳林等人，一早迎接入園遊客，黃偉哲表示，，台灣蘭展今年以「Next 20」為主題，除了現場絢麗多彩的花藝展示外，更融入人工智慧與淨零排放技術，象徵蘭花產業的下一個20年將要邁向更智能、永續發展的未來。

    黃偉哲強調，總統賴清德昨天在蘭展開幕日也宣布，後壁蘭花園區第二期120公頃的蘭花產業創新園區將由行政院核准通過，讓園區有更強的研發能力，和進駐更多的業者，希望台南蘭花王國的招牌在全世界持續發光發亮。

    姚志旺說，台灣蘭花外銷60多國、金額高達64億元，台灣蘭花在國際很出名，蘭展希望打開更多市場，今年蘭展也很「水」（美麗），不會讓觀眾失望。

    李芳林表示，台灣國際蘭展展至3月23日，有主題館、競賽館、生活館、商務館、市集館和20項精彩主題，邀請34國國家參展，展示蘭花造景、最新品種，為遊客提供奇幻蘭花之旅。

    第15屆亞太蘭花會議也在本屆台灣國際蘭展舉辦，共有50場次專業演講，就蘭花育種、栽培、科學和保育進行演講交流，探討蘭花產業的未來趨勢。

    黃偉哲表示，台灣睽違20年，再次主辦亞太蘭花會議，台灣蘭花產業的前瞻性、可觀性及科技力獲得肯定。

    2025台灣國際蘭展今天（8日）在台南後壁區農業部蘭花園區展出，開園首日大爆滿。（記者楊金城攝）

    2025台灣國際蘭展今天（8日）在台南後壁區農業部蘭花園區展出，開園首日大爆滿。（記者楊金城攝）

    台灣國際蘭展競賽全場總冠軍。（記者楊金城攝）

    台灣國際蘭展競賽全場總冠軍。（記者楊金城攝）

    蘭展售票大排長龍。（記者楊金城攝）

    蘭展售票大排長龍。（記者楊金城攝）

    看展人潮。（記者楊金城攝）

    看展人潮。（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲（左）、南市議員蔡育輝（右）對蘭展世茂農業生技開發的蘭花噴染技術肯定。（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲（左）、南市議員蔡育輝（右）對蘭展世茂農業生技開發的蘭花噴染技術肯定。（記者楊金城攝）

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