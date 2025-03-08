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    北海岸說故事比賽 新北萬里國小熱鬧登場

    淡水區興仁國小首次參加北海岸說故事比賽，在賽前合影。（興仁國小提供）

    淡水區興仁國小首次參加北海岸說故事比賽，在賽前合影。（興仁國小提供）

    2025/03/08 15:08

    〔記者黃子暘／新北報導〕精彩的故事搭配生動肢體語言、口語表達更添色彩，新北市第5屆「北海岸品德扎根、藝術深耕國小說故事暨國中說書達人比賽」今（8）日在萬里國小登場，今年首次增加國中組說書比賽，共18校、127名選手參加，其中包括淡水區興仁國小不遠千里參賽，這屆賽事學校、人數都創歷屆最高紀錄。

    贊助經費的金山財神廟理事長郭義彥表示，每位參賽選手在比賽中都全力以赴，展現豐富的肢體語言和口語表達技巧，希望藉此賽事提供偏鄉孩子多元展能的舞台和機會，進而提升偏鄉學子表演藝術、閱讀風氣和品德能力，並在品格教育素材透過比賽演繹的同時，讓選手相互觀摩學習。

    正德國中7年級參賽者張子仁表示，感謝導師訓練、陪伴，讓自己跟同學有勇氣登上舞台，也在參賽過程獲益良多。

    萬里國小高年級參賽者廖士寬說，他從低年就開始參加比賽，感謝老師們的鼓勵與教導，他藉此累積了良好的語言基礎與比賽經驗；去年比賽沒得到名次，因此今年很早就開始準備，並熟練肢體與聲音語言的表達技巧，希望能有好的成績表現。

    石門國小3年級參賽者曾苡芃指出，今年是第三次參加北海岸說故事比賽，每次都可以學習到很多說故事的技巧。

    主辦賽事的萬里國小表示，這屆比賽與新北市立圖書館合作，除了有行動圖書車進駐提供借閱，萬里分館更於活動現場提供辦證服務，也設計寓教於樂的閱讀闖關遊戲，讓小朋友可輕鬆了解閱讀的益處與喜悅。

    新北市第5屆「北海岸品德扎根、藝術深耕國小說故事暨國中說書達人比賽」今（8）日在萬里國小登場。（萬里國小提供）

    新北市第5屆「北海岸品德扎根、藝術深耕國小說故事暨國中說書達人比賽」今（8）日在萬里國小登場。（萬里國小提供）

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