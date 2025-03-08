婦團：台灣孕產婦死亡率仍高於多數OECD國家

今日為38婦女節，全國婦兒團體聯盟提出5項觀察，其中認為台灣孕產婦死亡率仍高於多數OECD國家，呼籲政府針對該族群建立個案管理師制度，從根本上減少死亡風險。（婦兒盟提供）

2025/03/08 14:57

〔記者吳柏軒／台北報導〕今日為38婦女節，全國婦兒團體聯盟提出5項觀察，其中認為台灣孕產婦死亡率仍高於多數OECD國家，呼籲政府針對該族群建立個案管理師制度，從根本上減少死亡風險；也提到青少女性病飆升警示等問題，應從性教育教導尊重開始，並補足專業師資。

婦兒盟趁婦女節提出呼籲，點出近年台灣孕產婦死亡率高於多數OECD國家（經濟合作暨發展組織），雖然死亡人數這2年略有下降（111年18人死亡、112年12人死亡），但死亡率仍屬後段班，較挪威、澳洲、日本等高出數倍，顯見醫療資源分配有待加強，呼籲從懷孕開始建立個案管理師制度，從根本上減少死亡風險。

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另，婦兒盟成員之一的國教行動聯盟也指出，近年台灣10到19歲的青少女性病感染率顯著上升，尤其梅毒感染人數10年增53倍，淋病10年增9倍，顯示青少年性教育內容出現偏差，導致女性性健康問題，呼籲提供政府提供客觀事實的性教育，加強性病防治，性健康政策與教育一致，並補足專業師資，以維護青少女健康。

另也提到，鼓勵人工生殖恐傷害婦女健康，過度強調婦女應外出工作是變相削減婦女職業選擇權，以及性別友善廁所壓縮女性如廁空間等，呼籲政府及社會大眾關注婦女健康幸福，不要讓婦女權益倒退嚕！

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