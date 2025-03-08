學生控教官嘲笑「沒有家長」 南二中：啟動校事會議公正調查

南二中林姓學生在網路社群貼文，指控林姓教官言詞污辱他「沒有家長」。（擷自網路）

2025/03/08 15:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南二中3年級林姓學生指控林姓教官言詞霸凌，嘲笑他單親家庭「沒有家長」，不滿學校想把此事壓下來，在網路社群貼文訴諸公評。對此，校方回應表示，對話言詞上的認知差異，教官有道歉，已啟動校事會議程序由外部委員進行公正客觀調查，以還原事件全貌，並給予相應處置措施。

林生貼文說，3月5日中午沒有進教室上課，去球場打球被林姓教官抓到，他跟其他6名同學被教官責問為何翹課，經與老師對質後，老師有同意已經3年級下學期，可以做自己的事情，可以離開教室但盡量不要去球場或操場，對於教官記曠課，他們沒有任何異議。

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林生表示，教官提到記曠課，如果有問題自己去找家人陳述，當下反問「今天是學校記我們曠課，該反應的怎麼會是家長」。林教官回說「有些同學家長沒有功用，或是沒有家長，是他們自己的問題」。由於去年11月他的父親過世，學務處教官有提供幫助管道與審理喪假事宜，都知道他的情況，因此合理認為教官惡意攻擊他單親家庭的事實，質問「你的意思是說，我沒有家長是我自己的問題嗎」，林教官避而不談。

林生表示，其他同學在場都可作證，林教官卻一再辯駁未說「沒有家長」這句話，是他自己腦補出來的，氣憤下罵教官「操XX，閉嘴」。進行自述調查時，教官還問他需不需要錄音錄影存證，教官隨即架設設備，並挑釁說辱罵言語行為，已經18歲會受到刑法懲治，學生可以去告他，反正他被告頂多是行政處分而已。甚至後來又說：「如果我跟你說昨天的錄影按鈕根本沒按下去勒？」事後他有為辱罵行為道歉，可是教官的道歉是「雙手一攤、頭歪一邊」完全沒有同理心，誰能接受？

台南二中表示，校方了解學生情緒無法因教官道歉而立即平復，原想予以雙方時間沉澱後，再作後續調處，但學生選擇以網路貼文方式表達不滿，尊重學生的表意自由。

南二中表示，重視每位學生的學習與成長，校長於3月7日與學生對話，了解學生對於此事件的想法，與事件發生後對學生的影響，並給予適當關懷，校內溝通管道暢通，若無法取得共識，便會由校長在了解雙方意見後進行調處。

南二中表示，會向教職員工再次重申，應以平和的態度、正向的言詞與學生溝通，讓學生能在感受到尊重的氛圍中學習、成長。同時亦持續要求教師嚴格落實教室管理，切實掌握學生出缺席狀況。

台南二中傳出學生與教官管教的爭議，校方表示啟動校事調查並由外部委員進行公正客觀調查。（記者洪瑞琴攝）

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