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    基隆市議員張顥瀚攜手餐飲業者關懷學子 讓經濟困難學生享愛心餐盒

    基隆市議員張顥瀚與梁社漢排骨攜手關懷學子。（記者羅國嘉攝）

    基隆市議員張顥瀚與梁社漢排骨攜手關懷學子。（記者羅國嘉攝）

    2025/03/08 14:04

    〔記者羅國嘉／基隆報導〕為讓經濟困難的學生也能享有溫飽，基隆市議員張顥瀚與梁社漢排骨中正店老闆張振彥攜手合作，讓孩子能拿愛心餐券換餐盒。自去年10月起，張振彥便開始提供正濱國小學生愛心餐盒，如今在張顥瀚的協助下，這份溫暖也延伸至和平國小，確保更多孩子不會餓著肚子；現場不少學生表示，這次的經歷讓他們學會感恩，長大後也要幫助需要幫助的人，讓這份愛持續傳承。

    張顥瀚表示，今天和平國小的學生到店內打飯，領取營養豐富的愛心餐盒，內含魚、肉、玉米等均衡菜色，讓孩子們感受到滿滿的關懷。他更擔任「外送員」，將剛出爐的熱騰騰餐盒裝入保溫袋，送至學校發放給有需要的學生。

    張顥瀚指出，每所學校都有需要幫助的孩子，因此他將持續推動愛心餐盒計畫，並尋求更多店家響應，擴大愛心版圖。學生只需在學校領取愛心餐券，即可到店內兌換餐盒，確保每個孩子都能吃飽、吃好。

    和平國小校長范師旗說，和平島作為一個老舊漁村，部分家長因工作無法準備晚餐，或因經濟困難無法讓孩子吃得營養充足，影響健康與學習。感謝梁社漢排骨與張顥瀚的善舉，讓孩子們能夠免於飢餓，安心成長。

    基隆市議員張顥瀚擔任「外送員」，將剛出爐的熱騰騰餐盒裝入保溫袋，送至學校發放給有需要的學生。（記者羅國嘉攝）

    基隆市議員張顥瀚擔任「外送員」，將剛出爐的熱騰騰餐盒裝入保溫袋，送至學校發放給有需要的學生。（記者羅國嘉攝）

    基隆市議員張顥瀚（右）與梁社漢排骨中正店老闆張振彥（左）攜手關懷學子。（記者羅國嘉攝）

    基隆市議員張顥瀚（右）與梁社漢排骨中正店老闆張振彥（左）攜手關懷學子。（記者羅國嘉攝）

    基隆市議員張顥瀚與梁社漢排骨中正店老闆張振彥（左）攜手關懷學子。（記者羅國嘉攝）

    基隆市議員張顥瀚與梁社漢排骨中正店老闆張振彥（左）攜手關懷學子。（記者羅國嘉攝）

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