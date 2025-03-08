「停車蟑螂」佔國道服務區車位 假日擬改停超過2小時就罰

國道中壢服務區。（高公局提供）

2025/03/08 14:59

〔記者吳亮儀／台北報導〕國道有15處服務區，停車位多且有大商場，但管理單位發現越來越多「停車蟑螂」、「車床族」霸佔服務區停車位，甚至一停數天；交通部高速公路局指出，近期擬將修改規定，在假日時將停車時限縮短為2小時，逾時就可罰鍰600元到1200元。

根據目前的「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，車輛停在國道服務區和休息站，時限為4小時，逾時開罰600元到1200元，嚴重的話可拖吊。根據高公局統計，一般正常使用的駕駛人平均停放時間為一小時，多數人僅在服務區上廁所、飲食和買伴手禮便開車離開。

請繼續往下閱讀...

不過高公局近日發現，有民眾占用服務區停車位許久，不同地方的服務區有不同的佔位樣態，例如石碇服務區的佔位者是停車後就去附近爬山；中壢服務區則是許多上班族停車後，再一起共乘一輛車去上班。

最近更有「車床族」開著破爛的車輛停到服務區後，直接夜宿車上，因部分服務區有淋浴室，還有給疲勞駕駛暫時休息的房間，導致這些「停車蟑螂」佔用這些設施，管理員前往勸離還被投訴到高公局稱態度不佳。

高公局說明，目前正研擬連續假期等尖峰時段，將公告縮短限停的停車時間為2小時以內，若超時可罰600到1200元，避免尖峰時段其他車輛進不了服務區和無車位可停，上路時程還未定，仍待後續修改規定作業程序。

國道中壢服務區。（高公局提供）

國道中壢服務區。（高公局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法