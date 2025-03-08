2025台灣傑出女科學家婦女節揭曉 廖婉君開拓網通視訊獲傑出獎

2025年第18屆台灣傑出女科學家獎今在38婦女節揭曉，鼓勵更多女學者發揚光大，並成為年輕後進的典範。圖左起為吳健雄學術基金會執行長林明瑞、台大大氣系副教授黃彥婷、台大副校長暨電機系特聘教授廖婉君、清大物理系與天文研究所副教授楊湘怡、台灣萊雅永續長陳家祥。（記者吳柏軒攝）

2025/03/08 14:42

〔記者吳柏軒／台北報導〕2025年第18屆台灣傑出女科學家獎今在38婦女節揭曉，台灣大學副校長、電機系暨電信工程研究所特聘教授廖婉君獲傑出獎肯定，她是該系首位女教授，並鑽研開拓通訊網絡領域，包含無線網路、多媒體通訊、智慧邊緣運算等，開創高品質即時影音串流技術，實現手機視訊直播等，她更鼓勵女學生莫管他人眼光：「相信自己就對了！」

廖婉君表示，早年留學歸國任教，是台大電機系首位女教授，學術路先從研究互動式電視開始，慢慢加上網際網路，拓展到行動網路乃至衛星網路，皆強調視訊直播的使用者體驗，現今畫面從2D走向360度球型環景，可讓遠端的人在家身歷其境觀看體育場球賽，研究結合無線網路、多媒體通訊、邊緣運算，開創高品質即時影音串流技術，支援多人異地互動的沉浸式體驗，受邀撰寫6G白皮書，在自駕車、醫院遠端服務等虛實整合亦皆有應用。

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台灣傑出女科學家獎除了將傑出獎頒給廖婉君，今年還有2名新秀獎，分別是台大大氣科學系暨研究所副教授黃彥婷，以及清華大學物理系與天文研究所副教授楊湘怡。另也鼓勵年輕學子，頒發孟粹珠獎學金給陽明交通大學應用化學系博士班學生陳羿帆。

黃彥婷研究著重氣候動力學，並關注全球氣候變遷，她表示，當年發現南大洋是全球暖化的主要能量儲存庫，可能影響全球大氣環流，進一步推測中高緯度氣候變化將對熱帶影響越加顯著，還有空污影響等，與各領域眾人研究合推成果，獲登國際期刊；她也鼓勵女性克服「冒牌者症候群」，不要質疑自己的優異表現，已生育的她也鼓勵抓緊生活節奏，勇敢抓住想要的生活。

楊湘怡鑽研天文物理，著重黑洞物理與星系演化，並針對我們所處的銀河系中心被觀測的「費米泡泡」與「義羅西塔泡泡」，透過模擬演算，證實是260萬年前黑洞噴發，所造成的高能粒子跟氣體之間的交互作用，也是全球首次做出，比喻「我們銀河系中心當年黑洞大噴發、飽餐一頓（吸收能量），如今吃太飽正在休眠」。

身為女科學家，廖婉君更鼓勵年輕女學子，科研路上無關乎性別，只要對創作發明、未來挑戰有興趣，不排斥STEAM領域，即可勇往直前，「不要管別人，相信自己就對了！」

黃彥婷也鼓勵女性克服「冒牌者症候群」，不要質疑自己的優異表現，已生育的她也鼓勵抓緊生活節奏，勇敢抓住想要的生活。

楊湘怡自稱學天文者「多浪漫」，男女比約1比1，也希望女性強化自信，避免加劇「剪刀效應」（指幼年的小差距到成年後會放大）。

吳健雄學術基金會與台灣萊雅頒發2025年第18屆台灣傑出女科學家獎，基金會執行長林明瑞表示，傳統男主外女主內觀念，亞洲歐美皆然，如今氣氛要改變，更希望透過獎勵女科學家，將科學精神傳承到新生代。

台灣大學副校長、電機系暨電信工程研究所特聘教授廖婉君，獲第18屆台灣傑出女科學家獎傑出獎肯定。（記者吳柏軒攝）

台灣大學大氣科學系暨研究所副教授黃彥婷，獲第18屆台灣傑出女科學家獎新秀獎。（記者吳柏軒攝）

清華大學物理系與天文研究所副教授楊湘怡，獲第18屆台灣傑出女科學家獎新秀獎。（記者吳柏軒攝）

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