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    首頁　>　生活

    陳思羽、陳昭郡偕侯友宜出席婦女節活動 也為世界壯年運動會暖身

    新北市長侯友宜參加婦女節活動，與台上台下婦女朋友一起運動。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜參加婦女節活動，與台上台下婦女朋友一起運動。（記者翁聿煌攝）

    2025/03/08 13:52

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局8日在三重舉辦「Women尚勇 女力動滋動」婦女節活動，邀請桌球奧運選手陳思羽、女子三千障礙賽紀錄保持人陳昭郡等女力代表及婦女團體朋友，與市長侯友宜同慶38婦女節，也為迎接世界壯年運動會在雙北市舉行提前暖身。

    新北市慶祝婦女節活動在三重空軍一村舉行，侯友宜到場與在場民眾一起跳伸展操，並與陳思羽、陳昭郡和世壯運吉祥物「壯寶」熱情互動，侯友宜說，陳思羽是他參加世壯運桌球賽的指導教練，所以肩負新北市在桌球項目奪冠的重責大任，陳思羽笑說「那我可以和市長一起報名混合雙打嗎？」侯友宜也稱讚陳昭郡，在寄養家庭長大，但是努力不懈，在全國運動會三千公尺障礙項目達成三連霸，表現優異。

    侯友宜表示，新北市404萬人口有51.4％是女性，女性人口數高達208萬人，市府積極推動女性健康和運動發展，希望藉由此活動喚起更多女性關注自身健康，並展現自信、力量與勇氣，運動不僅是增強體力的方式，更是提升自我認識與自信的重要途徑，新北市設有18座國民運動場館，呼籲女性應該以運動為契機，釋放潛力，擁抱健康、活力的生活方式。

    社會局長李美珍表示，運動不僅是提升體能的方式，更是塑造心靈與生活方式的重要工具，新北市除了婦女服務中心辦理動健康、健康大講堂方案，也結合民間單位在各區域開辦婦女大學課程，其中包含像是瑜珈、舞蹈等促進身心健康的課程共有81班，將在3月起陸續開課。

    社會局也集結各局處3月份重要婦女服務及各場館優惠活動，包含運動場館體驗課程、各圖書館書展及影展、女性培力課程等，新北市會持續朝友善、包容及激勵女性的城市前進，成為女性最大的後盾，希望所有的女性都能無所畏懼、勇往直前。詳細資訊可上新北市社會局官網查詢。

    新北市長侯友宜（中）與羽球好手陳思羽（左）、女子三千障礙賽紀錄保持人陳昭郡一起宣導動健康。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（中）與羽球好手陳思羽（左）、女子三千障礙賽紀錄保持人陳昭郡一起宣導動健康。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（中）參加慶祝國際婦女節「women尚勇」活動。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（中）參加慶祝國際婦女節「women尚勇」活動。（記者翁聿煌攝）

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