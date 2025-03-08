人生第一次學「倒退嚕」 竹縣陸豐國小學童插秧體驗多

新竹縣陸豐國小學童們插秧體驗，從「倒退嚕」開始學起。（記者黃美珠攝）

2025/03/08 13:39

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣陸豐國小30多名學童，今天在師長、竹東地區農會農友們帶領下，在仍略寒的氣溫中，捲起褲管下田插秧，在人生路上第一次學習「倒退嚕」，而不是一向的勇往直前。有孩子沒被一腳踩入的冰冷田水嚇著，倒是被深陷泥沼的感覺給嚇得哇哇大哭；也有孩子愣在現場，以為自己聽錯，再三確認插秧真的是得倒退嚕著來嗎？

竹東農會總幹事萬鴻發說，這個活動是讓陸豐國小學童們了解稻米生產過程的一個食農教育，正式下田插秧之前，他們也安排天公祈福的儀式，讓學童們了解農民看天吃飯、心存感恩，也尊重土地的重要性。

請繼續往下閱讀...

陸豐國小校長蔡桂榕說，今天的活動是該校推廣食農教育的一環，也是他們校定課程之一。學校希望藉此讓小朋友們能認識這塊土地、珍惜米食，畢竟稻米是重要的戰略物資，也是我們賴以存活生命的能源，希望小朋友從中學會愛惜所有食物來源。

他說，這場活動光是該校學童就有30多人參加體驗，加上家長、在地社區民眾、以及竹東農會成員等，至少有140人共襄盛舉。

竹東農會在學童體驗插秧前，先請到在地專業的插秧「老先覺」們率先下田示範。只見他們一路「倒退嚕」的方式，每3根苗左右插入水田使之扎根，有小朋友一度以為這志工農友們在耍花招，拿了秧苗下田，還是面朝著「終點線」前進，讓竹東農會推廣主任李岱銘抓著大聲公忙著大喊「用倒退嚕喔」、「要用倒退嚕喔」！跟小朋友們從小學習的經驗完全不同，讓率先下田的學童們忍不住呆愣一會，確認大人不是要他們向前衝。

有些家長看到這個自己成長中曾經不缺、現在卻早以罕見的場景，則是忍不住紛紛拿出手機搶拍，準備上網打卡，以致忘了安撫、引導孩子怎麼下田，或是下田後會遭遇的泥沼、田地裡到處鑽動的小蟲等，惹得有個原本就不敢下腳的小女孩，一腳踩踏入水田後嚇得哇哇大哭，家長只好一把把她從田裡撈起忙著安撫，平添這場活動溫馨、趣味的話題。

經過竹東農會志工農友和師長們的引導，陸豐國小學童們有模有樣學插秧。（記者黃美珠攝）

經過竹東農會志工農友和師長們的引導，陸豐國小學童們有模有樣學插秧。（記者黃美珠攝）

一名女童踩入水田泥沼中忍不住嚇得哇哇大哭，家長憐惜地一把撈起。（記者黃美珠攝）

新竹縣陸豐國小學童們在竹東地區農會幹部和志工農友們的引導下，學著「倒退嚕」插秧。（記者黃美珠攝）

新竹縣陸豐國小校長蔡桂榕（前）說，他們藉由插秧體驗，希望讓孩子學會珍惜食物、感恩土地。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法