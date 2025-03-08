大環境影響募款 雲林家扶首遇助學金短缺72萬元

雲林家扶今舉辦獎助學金頒發典禮。（記者李文德攝）

2025/03/08 13:32

〔記者李文德／雲林報導〕雲林家扶中心每年每學期會為高中職、大專院生募集近500萬元助學金，今（8）日舉辦頒發典禮，共383名學子受惠。不過家扶中心表示，今年因遭遇物價等大環境因素，首度遇到募款不足，助學金短缺72萬元，只能由其餘款項墊付，期盼各界送暖。

雲林家扶今辦助學金頒發典禮，有132位高中職、251位大專院生受惠，高中職生可獲8000元，大專生可獲1.5萬元。本學期總計要發出482萬元助學金。活動上，由家扶扶助的大專生也展現學習成果，就讀設計與經營學系的許惠斐、洪嘉惠，聯手設計創意服裝，一同與表演藝術科曾心儀、美容保健科龔家賢及江芷歆走秀。

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洪嘉惠表示，學設計是夢想，但為了圓夢必須犧牲很多時間努力準備，也沒有額外的時間去打工，面對學業與經濟的雙重壓力，「幸好雲林家扶一直是我們最堅強後盾」，每一學期的助學金減輕了學習上開銷。

家扶主委陳燦勳指出，物價上漲，通貨膨脹等大環境因素影響下，募款非常困難，今年首度遇到募款不足，原482萬助學金至今仍短缺72萬元，但為不影響學子們求學開銷，只能暫時先透過其他款項墊付。

雲林縣長張麗善、雲林縣議會議長黃凱、縣議員黃美瑤、虎尾鎮代會主席陳明聖等人同樣出席頒獎典禮。張麗善、黃凱兩人得知募款短缺，先是愣了一下後，兩人當場分別捐助10萬、5萬元。

兩人都呼籲，雲林家扶長年來關心、照顧縣內弱勢學子，助學金頒發已超過30年，期盼社會各界、事業有成人士能伸出援手，幫助家扶湊足缺額；縣府社會處副處長陳怡君表示，縣府將持續媒合各種募款管道，彌補缺口。

雲林家扶今舉辦獎助學金頒發典禮。（記者李文德攝）

雲林家扶今舉辦獎助學金頒發典禮。（記者李文德攝）

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