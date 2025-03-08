接班態勢顯著！侯友宜欽點劉和然主導大巨蛋 延續施政藍圖

新北市副市長劉和然主導新北大巨蛋的後續規劃與選址。 （記者羅國嘉攝）

2025/03/08 13:27

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市長侯友宜日前欽點副市長劉和然主導新北大巨蛋的後續規劃與選址工作。然而外界指，由於大巨蛋在侯友宜任內動工的機率不高，因此交由劉和然全權負責，劉若順利接班，大巨蛋建設就不會有任何斷層與空白期，避免當年台中巨蛋，因為改朝換代空轉14年最後回到原點。劉和然強調，他目前仍是市府團隊一員，會專心推動市政工作，並持續延續現有方向，「並在此基礎上開創新的發展，而不是為了區分政績而貿然改變政策。」

據了解，過往新北市政會議的專案報告多由各局處首長負責，但今年開始，疑改由副市長或秘書長進行引言，再由局處首長補充細節，以提升專案報告的亮點與完整性。而在近期的市政會議中，劉和然全程負責「大巨蛋專案」，這是市政會議上的首例，突顯其在市府團隊內的關鍵角色。

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劉和然對此表示，市長的各項政策他幾乎都有參與，好的政策應該要延續，並強調自己出身事務官，關注制度延續與永續發展。除了大巨蛋，市府也將持續推動通學廊道、新泰塭仔圳土地規劃、捷運三環六線及淡北道路等重大建設。

他說，「好的政策一定要延續，就像站在巨人的肩膀上，可以看得更廣更遠。未來也要成為別人的肩膀，讓城市發展穩健推進，而不是因為政黨輪替就改變既有的成功政策。」

針對大巨蛋的選址進度，劉和然指出，今年的目標是完成地點選定，市府目前廣納各界意見，並進行務實的分析與討論，「當然不希望因為政治因素影響決策，這不是球迷所期待的結果。」

劉和然透露，目前市府已從九個可能地點篩選至六個，並持續進行專業評估，預計年底前拍板定案。為確保決策的專業性，市府也邀請中華職棒秘書長楊清瓏、12強棒球代表隊總教練周正雄等專家提供建議，力求選址符合專業與實際需求。

劉和然指出，例如侯友宜提出的2030願景，應該是在既有政策上持續擴展，而不是推翻重來。「好的施政就像植樹，前人種樹，後人乘涼，未來的執政者也應該扮演好接棒者的角色，讓城市發展持續前進。」

此外，劉和然也透露，去年自己在壘球比賽時選擇37號作為球衣號碼，象徵自己在新北市服務37年的歷程，展現他對新北市政的長期投入。「這個號碼代表我一路走來的經驗與堅持，我希望能將這份經驗轉化為市政發展的養分，持續為新北市的未來努力。」

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