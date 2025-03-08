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    華航擬招募110名機師 完訓後可飛波音、空巴全新飛機

    華航將陸續在各地舉辦招募說明會。（華航提供）（記者吳亮儀攝）

    華航將陸續在各地舉辦招募說明會。（華航提供）（記者吳亮儀攝）

    2025/03/08 13:35

    〔記者吳亮儀／台北報導〕華航今年將招募110名機師，今天（8日）在台大校園徵才博覽會舉辦徵才活動。華航表示，通過各階段評選獲錄取者，將由公司送往海外進行為期10至12個月的飛行訓練，完訓後返台再安排民航相關訓練，符合各項考核標準即以副機師任用。

    華航陸續已引進A321neo窄體客機，今年迎接全新廣體客機787機隊，待全數到位將達24架，未來擔任中長程航線主力，搭配現有的777-300ER及A350-900長程線機隊，串聯全球綿密航網。

    華航也已訂購A350-1000及777-9客機，積極擘劃機隊規模。全貨機除現有747-400F及777F主力機隊，未來也將引進777-8F，增添貨運動能。

    華航今天在台大校園徵才博覽會舉辦第一場徵才活動，透過現職機師親臨分享，從面試準備、海內外受訓，到正式上線飛行等經驗，能更深入了解成為航空專業人士的成長歷程。

    華航之後會在3月15日前進陽明交通大學招募機師，4月起也將於台北、新竹、台中、台南、高雄等地辦理培訓機師對外說明會，現場安排在職機師分享工作型態，經由面對面的交流互動。華航機師招募僅透過官網進行報名，歡迎有志者認明官方路徑踴躍報考。

    華航機師招募全年度開放報名，報考資格須具備2年內有效英文檢定成績證明，多益（TOEIC）750分（聽力400分）以上，及多益口說140分以上、寫作測驗140分以上成績單，或雅思（IELTS）5.5級分以上。

    通過各階段評選獲錄取者，將由公司送往海外進行為期10至12個月的飛行訓練，完訓後返台再安排民航相關訓練，符合各項考核標準即以副機師任用。

    華航將陸續在各地舉辦招募說明會。（華航提供）（記者吳亮儀攝）

    華航將陸續在各地舉辦招募說明會。（華航提供）（記者吳亮儀攝）

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