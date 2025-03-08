為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台語認證1.7萬人報考 德國考生：提升母語意識很重要

    教育部台灣台語認證考試今（8）日登場，德國籍考生Thomas Eduard Fliss表示，不論是德國人或台灣人，都應該提升自己的母語意識。 （教育部提供）

    教育部台灣台語認證考試今（8）日登場，德國籍考生Thomas Eduard Fliss表示，不論是德國人或台灣人，都應該提升自己的母語意識。 （教育部提供）

    2025/03/08 13:12

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部台灣台語認證考試今（8）日登場，今年共有1萬7347人報名，德國籍考生Thomas Eduard Fliss表示，他之前在研究台灣台語的通俗文學「歌仔冊」，透過蒐集資料持續接觸、學習台灣台語，這次來參加認證考試，檢視自己的台語能力，也認為不論是德國人或台灣人，都應該提升自己的母語意識，語言要持續使用才能活躍。

    教育部終身教育司科長黃鈺維說明，為因應報考人數逐年攀升，教育部近年規劃研發電腦化測驗，並於去（113）年8月針對A卷改以電腦化方式進行，因此今日使用的A卷是持續以電腦化方式考試，而明（9）日舉行的B卷及C卷測驗，則維持以傳統紙筆方式應考。

    黃鈺維表示，兩天考試全國共有18個考區、63所試區學校協辦，在1萬7347名考生之中，報考A卷有9228人，B卷有6608人，C卷有1511人，如分析職業別，仍以學生群族報名最多，共有9039人報考，占總報名比率為52.10％。

    16歲紀姓高中生表示，他去年通過B2中高級測驗，今年挑戰報考C卷，認為C卷的「口語表達」題型不易準備，平時需要多注意時事，還要對相關議題有想法，才能在考試時表達出自己的觀點。

    另外，重度視覺障礙的黃姓考生說，很開心去年第一次報考B1中級就順利通過，今年希望能通過B2中高級，未來將朝更高級別努力。

    黃鈺維表示，考試成績預計於4月28日上午9時起開放網路查詢，5月19日起寄發合格證書，詳情可查詢台灣台語語言能力認證考試網站

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播