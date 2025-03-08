台語認證1.7萬人報考 德國考生：提升母語意識很重要

教育部台灣台語認證考試今（8）日登場，德國籍考生Thomas Eduard Fliss表示，不論是德國人或台灣人，都應該提升自己的母語意識。 （教育部提供）

2025/03/08 13:12

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部台灣台語認證考試今（8）日登場，今年共有1萬7347人報名，德國籍考生Thomas Eduard Fliss表示，他之前在研究台灣台語的通俗文學「歌仔冊」，透過蒐集資料持續接觸、學習台灣台語，這次來參加認證考試，檢視自己的台語能力，也認為不論是德國人或台灣人，都應該提升自己的母語意識，語言要持續使用才能活躍。

教育部終身教育司科長黃鈺維說明，為因應報考人數逐年攀升，教育部近年規劃研發電腦化測驗，並於去（113）年8月針對A卷改以電腦化方式進行，因此今日使用的A卷是持續以電腦化方式考試，而明（9）日舉行的B卷及C卷測驗，則維持以傳統紙筆方式應考。

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黃鈺維表示，兩天考試全國共有18個考區、63所試區學校協辦，在1萬7347名考生之中，報考A卷有9228人，B卷有6608人，C卷有1511人，如分析職業別，仍以學生群族報名最多，共有9039人報考，占總報名比率為52.10％。

16歲紀姓高中生表示，他去年通過B2中高級測驗，今年挑戰報考C卷，認為C卷的「口語表達」題型不易準備，平時需要多注意時事，還要對相關議題有想法，才能在考試時表達出自己的觀點。

另外，重度視覺障礙的黃姓考生說，很開心去年第一次報考B1中級就順利通過，今年希望能通過B2中高級，未來將朝更高級別努力。

黃鈺維表示，考試成績預計於4月28日上午9時起開放網路查詢，5月19日起寄發合格證書，詳情可查詢台灣台語語言能力認證考試網站。

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