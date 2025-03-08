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    宜蘭鼓勵家貓登記植晶片 送綠博門票

    宜蘭縣動植物防疫所鼓勵飼主為寵物貓登記並植入晶片，5月9日前完成者，將贈送本月29日開幕的宜蘭綠色博覽會門票1張，體驗綠博永續生態美景。 （記者王峻祺攝）

    宜蘭縣動植物防疫所鼓勵飼主為寵物貓登記並植入晶片，5月9日前完成者，將贈送本月29日開幕的宜蘭綠色博覽會門票1張，體驗綠博永續生態美景。 （記者王峻祺攝）

    2025/03/08 13:07

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕農業部今年祭出家貓必須辦理寵物登記規定，給予飼主1年緩衝時間，明年若未登記即可開罰，宜蘭縣動植物防疫所鼓勵飼主為寵物貓登記並植入晶片，5月9日前完成者，將贈送本月29日開幕的宜蘭綠色博覽會門票1張，體驗綠博永續生態美景。

    宜蘭縣目前家犬登記26786隻，家貓也有20253隻，為加強貓隻源頭管理，鼓勵飼主盡早辦理登記避免受罰，動植物防疫所推出限時好康活動，5月9日前完成愛貓寵物登記及植入晶片，或名下新增轉讓登記貓隻，本月18日起即可憑寵物登記證及飼主身分證等文件，到所內兌換綠博縣民票1張。

    動植物防疫所表示，農業部修正公告「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，自今年元月1起，貓隻正式納入應登記寵物，並提供1年緩衝期，明年飼主若未依規定為貓隻辦理寵物登記並植入晶片，將依違反「動物保護法」開罰；逾期未改善，則按次處罰。

    動防所說，貓隻辦理寵物登記後，一旦走失，經掃描晶片即可迅速通知飼主領回，不僅提高尋回機率，亦可避免遭棄養，進一步強化飼主責任，現在申辦還能換取綠博門票，享受當地的生態美景。

    今年宜蘭綠色博覽會將於3月29日至5月11日，在蘇澳武荖坑風景區登場，主要設置16個水陸域展區，涵蓋淨零負碳、育森護海、食農教育等多個環保議題，另推出16項遊戲設施、1項實境解謎遊戲及1齣主題戲劇，提供民眾體驗觀賞。

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