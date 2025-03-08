屏東9大路口號誌、標線大變動 民眾：6個燈霧煞煞

交通號誌突然變成6個燈，讓屏東民眾感到霧煞煞。（記者葉永騫攝）

2025/03/08 12:58

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣近期針對易肇事路口進行標誌、標線及號誌優化，導入左轉偏心車道與多時相號誌系統，期望降低車輛衝突風險，確保行車與行人安全，民眾對於新的交通措施「霧煞煞」，看到號誌6個燈都傻眼了，質疑這樣比較好嗎？

屏東縣政府針對車流量大、車輛與行人混雜、易發生交通事故等9大路段進行調整，在屏東市廣東路與大連路、瑞光路與大連路、公園路與仁愛路、公園東路與廣東路、民生路與廣東路、潮州鎮延平路、中正路與永坤路、東港鎮中山路與中正路、中山路與朝隆路等相關路口進行優化措施，導入早開遲閉時相、增設左轉保護時相與左轉偏心車道，以及行人專用時相優化等。

請繼續往下閱讀...

早開遲閉為左轉、直行、右轉綠箭頭，隨後轉換為圓綠燈，最後再回到左轉、直行、右轉綠箭頭，此期間對向車道皆顯示圓紅燈，降低與對向車輛的衝突風險。左轉偏心車道為調整左轉保護時相與直行、右轉綠箭頭時相的運作順序，提升左轉通行效率與安全性。另外，調整並優化行人專用時相，確保行人有充足時間安全穿越馬路，減少與車輛交織的風險。

對於號誌的大改變，民眾覺得霧煞煞，有民眾說，一下子路口變成「6 個燈」都感到很傻眼，以前不是圓綠就好了嗎？現在變的好複雜，要底要如何行駛？恐怕在考驗駕駛人的智商和理解力了。

交通號誌大變動讓行駛的駕駛人一時之間都覺得困惑。（記者葉永騫攝）

路面多了許多的標線和標誌，讓駕駛人一下子不易適應。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法