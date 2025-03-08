台東部落設「保育柑仔店」 更換改良式獵具、守護台灣黑熊據點

林保署台東分署在延平鄉利光商店掛牌設置「保育柑仔店」。（林保署台東分署提供）

2025/03/08 12:41

〔記者黃明堂／台東報導〕傳統的雜貨店逐漸被超商取代，但在村落還有存在空間，甚至不只賣東西，也成了生態守護據點。林業及保育署台東分署為保護台灣黑熊，去年開始結合部落雜貨店推出「保育柑仔店」，做為換領改良式獵具地點，也是宣導及通報基地。

台東分署11日將在延平鄉武陵國小舉辦植樹贈苗活動，當日現場也有台灣黑熊保育宣導活動，分享如何就近於部落內的保育柑仔站「利光商店」換領可避免誤捕黑熊的改良式獵具，及發現黑熊受傷時如何通報等，現場也會透過有獎徵答方式贈發精美小禮物，除可深化民眾對台灣黑熊生態習性的認識及保護意識外，也有助於減少人熊衝突。

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部落或鄉間為防止山豬等動物危害，會設陷阱捕捉，傳統的捕獸鋏對野生動物造成極大傷害力，過去發生多起台灣黑熊誤踏捕獸鋏而斷肢事件。林保署台東分署表示，目前在鹿野、延平及海端部落共設有4處保育柑仔店，民眾可換領改良式獵具，及發現黑熊受傷時如何通報等功能，商店老板現場也會宣導教育，深化民眾對台灣黑熊生態習性的認識及保護意識，也有助於減少人熊衝突。

台東分署表示，近年來接到台灣黑熊發現的通報次數已很明顯增加，根據通報紀錄，多筆黑熊目擊通報的位置都位於淺山聚落周邊，也與人的生活圈越來越靠近，分署未希望與民眾攜手營造友善棲地環境，推出各項護熊計畫，其中包括成立保育柑仔店，進一步串連部落及社區投入黑熊棲地巡護及監測工作，以提升棲地維護量能。

保育柑仔店陳設改良式獵具，供民眾換領。（林保署台東分署提供）

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