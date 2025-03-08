寵物照護需求年年增 雲林縣「動物醫事助理」培訓開跑

雲林縣府「動物醫事助理」培訓，本月起開課，共118名學員上課。（記者李文德攝）

2025/03/08 12:43

〔記者李文德／雲林報導〕隨著寵物市場擴大，獸醫師職業更需要助理協助。為提升獸醫診療體系專業及服務量能，農業部推動「動物醫事助理」認證。雲林縣府本月起辦理培訓班。縣府指出，此次共118名學員投入6門課程216小時培訓，是全國唯一全課程開放縣市，盼有意願民眾投入動物醫療產業，提升發展。

農業部2023年發布「動物醫事助理認證及認證機構認可辦法」，並於去年認證獸醫師公會全國聯合會（全聯會）為動物醫事助理認證機構，辦理動物醫事助理訓練課程審查、能力檢定測驗及核發合格證書與識別證工作，截至上月9日有55名取得動物醫事助理認證。

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縣府動植物防疫所長廖培志指出，目前縣內約有80間動物診療機構，執業獸醫師200人左右，每年縣內寵物登記數量約為8000至1萬之間，且每年都以5％成長，農業部推行動物醫事助理認證後，目前縣內尚無通過認證的動物醫事助理，因此今年起與台灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院，為期4個多月共216小時培訓，讓118名學員培養專業知識。

廖培志指出，培訓課程分為共6大學科課程，包含犬貓常見寵物照護、護理，甚至還有小型哺乳動物、鳥、爬蟲類等寵物照護、動物藥物學等，集結38位專業獸醫師線上、實體授課，每學科需完成至少30小時以上時數，方能取得考照資格。

雲林縣長張麗善指出，凡設籍雲林縣滿6個月縣民、雲林縣高中職二年級以上學生，都能取得學費全免資格，此次課程更是全國唯一開放全課程培訓，盼讓有意投入畜牧及動物醫療產業鄉親，提升整理產業發展。

全聯會理事長譚大倫表示，目前全國約有逾4000名臨床獸醫師，以國外獸醫經驗而言，每一名獸醫師需配置2至3名獸醫助理協助醫療行為，推估我國應有6000至8000位獸醫助理缺額，工作內容會協助獸醫為毛小孩打針、檢驗、給藥等，隨毛小孩不斷增加，未來獸醫助理薪資最高可上看6萬元。

雲林縣府「動物醫事助理」培訓，本月起開課，共118名學員上課。（記者李文德攝）

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