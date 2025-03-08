高鐵延伸宜蘭攸關百年發展 陳金德：預算恐要4千億

高鐵延伸宜蘭經費龐大，將是宜蘭最重大的交通建設。圖為高鐵南港站。（資料照）

2025/03/08 12:39

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭工程經費暴增近1倍，加上有環團認為資訊揭露不足，遭質疑程序正當性。行政院政務委員陳金德7日出席活動時表示，可行性研究經國家發展委員會審畢，程序無問題，基本、細部設計完也要2年，預算恐要4千億元，高鐵攸關宜蘭未來百年發展，一定要支持。

高鐵延伸宜蘭第2階段環境影響評估3場公聽會甫落幕，鐵道局公布最新民調，沿線居民有79.6％支持，但經費因物價指數上漲，從1880億元暴增至3647億元，不免讓外界憂心龐大經費中央是否能負擔？不過鐵道局有意和高鐵討論納入民間投資的可能性和評估。

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陳金德說，高鐵延伸宜蘭是宜蘭最重大的公共建設，環境影響評估報告預計8月就會送至環評大會審查，有人質疑高鐵沒有進行可行性研究，程序有問題，但當初宜蘭推動直鐵時，交通部認為要有替代方案，而替代方案就是高鐵案，從直鐵變成高鐵的可行性研究，去年也經國發會審畢通過，「推動高鐵，沒有這個膽子跳過可行性研究！」

他坦言，全案希望8月之前完成環評，並於年底前獲行政院正式核定，原概估的3600億元經費恐怕還是不夠，基本、細部設計完也要2年，4千億元將會是合理的估計。

陳金德說，過去鐵、公路興建對環境都有一些破壞，但對人民及建設帶來很大的進步，高鐵延伸宜蘭攸關宜蘭百年發展，建設交通是必要的，目前有一筆預算將興建高鐵，宜蘭人要珍惜，想想下一代及未來，一定要支持高鐵。

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