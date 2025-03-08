世壯運5月開戰！新北市府組隊備戰慢壘 劉和然高喊「準備好了」

新北市副市長劉和然練習打擊架勢十足。（記者羅國嘉攝）

2025/03/08 12:15

〔記者羅國嘉／新北報導〕雙北世界壯年運動會（世壯運）將於5月登場，新北市府局處首長組隊參加慢速壘球賽，今（8）日由副市長劉和然率領團隊，於三重大都會棒球場集訓，局處首長們雖然首次合練，但展現高度投入的精神，都能順利接、投球，架勢十足，現場氣氛熱烈。劉和然表示，目前雙北場館包括賽事、觀光、旅遊規畫、城市行銷與國際交流都「準備好了」，隨時能夠上場。

今天練習賽，雖然不少局處首長還不熟悉球路、規則，但越練越順，劉和然不僅積極投入接球與打擊訓練，他在內野彎腰接住滾地球，專注神情展現認真態度；接著，他仰頭準備接住高飛球，專注鎖定球路，努力練習防守技巧；最後，站上打擊區，揮棒迎接來球，展現穩健架勢。雖然是首場集訓，但劉和然與團隊成員展現高度配合，訓練過程笑聲不斷，氣氛輕鬆卻不失拚勁。

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劉和然表示，此次雙北世壯運，不僅各項賽事與觀光旅遊規劃已準備就緒，新北市府內部也已報名參加壘球賽，目前市長侯友宜將率領新北隊，對上台北市長蔣萬安率領的台北隊，雙方將在5月29日展開壘球對決，所以今特別邀請同仁一起參加集訓，後續也會由副祕書長柯慶忠安排接下來的訓練計畫，全力投入運動賽事；除了團體賽，也有局處首長報名馬拉松，他和侯市長也有報名桌球單打。

新北市體育局表示，世壯運將於5月17日在台北大巨蛋盛大開幕，閉幕典禮則於5月30日在新北美術館舉行，屆時將交棒給下一屆主辦城市日本關西；此外，為鼓勵市民進場觀賽，市府特別準備百萬「新北幣」限量發送，觀眾可至26個場館領取，並用於新北各大商圈與夜市消費，新北也推其他優惠，包括5月27日至8月16日免費搭觀光公車遊水金九、75場次免費深度文化體驗遊等。

新北市副市長劉和然練習接滾地球。（記者羅國嘉攝）

新北市副市長劉和然練習接高飛球。（記者羅國嘉攝）

新北市副市長劉和然練習打擊架勢十足。（記者羅國嘉攝）

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