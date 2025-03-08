台積電等18家半導體廠商聯合徵才 陳其邁：結合南台產業聚落

台積電18家半導體高雄聯合徵才，市長陳其邁提出結合南台半導體產業聚落願景。（記者黃良傑攝）

2025/03/08 12:10

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市勞工局給北漂青年回鄉工作機會，也推動高雄產業轉型，今（8）日在楠梓區舉辦大型就業博覽會，邀集台積電等18家半導體廠商共同舉辦，提供逾1200個半導體產業優質職缺，市長陳其邁致詞表示，持續擴大高雄半導體等生態系，未來希望能結合台南、嘉義及屏東，成為一個全球最具韌性及價值的半導體產業聚落。

高雄持續推動產業轉型，隨著南部半導體S廊帶及相關科技產業園區逐步成形，廠商陸續投產帶動產業鏈用人需求，市府也積極強化就業服務，提升就業媒合率，勞工局今特別舉行一場半導體產業聯合徵才，市長陳其邁也到場關心。

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陳其邁表示，台積電建廠的進度也按照原來的計畫，並沒有任何改變，包括P1廠在今年的營運，P2廠應該在明年初，P3廠正在興建當中，P4、P5廠也即將動工，如以一個廠大概需要1200到1300位的人數來估算，光是台積電本身的員工，以半導體的製程為例，大概就需要超過6000到7000位的員工，提升高雄市各項工作機會，一定會有非常大的幫助。

他認為高雄有非常多的大學、科技大學等，本科或相關的這些科系同學，可以就近就業或讓北漂青年返鄉，都會有非常大的機會；台積電第一廠跟第二廠的員工裡，就有非常大的比例家住在高雄，台積電告訴市府，其實這些員工回到高雄都非常開心，可以在自己的家鄉就業，也可以照顧自己的父母。

陳其邁也希望未來持續擴大高雄各項包括半導體等生態系，能夠與台南、嘉義及屏東，成為一個全球最具韌性及價值的半導體產業聚落。

台積電18家半導體高雄聯合徵才，吸引上千人前往應徵。（記者黃良傑攝）

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