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    「上台大便」反應社會組求職不易 台大：186家企業求才不限科系

    台灣大學徵才博覽會今（8）日在椰林大道盛大展開。（記者叢昌瑾攝）

    台灣大學徵才博覽會今（8）日在椰林大道盛大展開。（記者叢昌瑾攝）

    2025/03/08 12:02

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學校園徵才起跑，國立台灣大學今（8）日舉辦徵才博覽會，今年共有338家企業、設置456個攤位，釋出逾4萬個職缺，創台大史上新高。近日台大畢業歌曲冠軍「上台大便」，反應社會組新鮮人求職不易的哀怨，但台大學務長朱士維表示，現在已非單一職務或單一專長可以因應人才需求，台大是綜合型大學，近年更致力推動「跨領域」人才培育，提供270個領域專長跨域學習，今年有186家企業開放「不限科系」的跨領域職缺，讓各種學生都有選擇的機會。

    朱士維表示，今年釋4萬個職缺，比去年多30％，今年有150家企業招募AI相關人才，而今年的AI相關職缺，不只是科技產業提供，傳統產業也提供AI職缺，此外，台大國際生占比20％，170家企業開放僑外生應徵，提供國際人才留台工作的職缺。

    台大校長陳文章表示，企業徵才重視學生的專業能力、團隊合作力、遇到困難及挑戰的反應韌性等，而AI不是只有某個領域，大學學什麼和未來工作未必有直接相關，台大以推動「未來大學」為目標，重視跨域及國際人才的培養，今年也預計送500個學生到海外，學習面對不同的環境挑戰。

    Garmin亞洲研發工程副總經理廖志偉致詞時表示，有關人工智慧對工作的影響論述甚多，有些預測可能令人不安，從古人智慧以簡馭繁得到精煉的體悟，才能「安心」，台大在這方面的資源豐富，文史哲知名教授們的精闢研究、通俗的講演和與時俱進的開放式分享於網路上，YouTube上台大演講綱是寶庫。

    玉山金控今年招600名菁英，包括50名儲備幹部和550名優秀人才，總經理陳茂欽表示，儲備幹部是玉山培育關鍵人才，月薪7萬元，首年年薪可達百萬元，經過培訓之後，有機會外派，除了語言能力之外，重要的是能展現代表台灣和代表玉山的能力。

    台大文學院一名碩士生受訪表示，所讀系所相對冷門，雖然也有修讀跨域學分，很怕畢業就失業，心情忐忑不安，希望找到適合的工作。

    台灣大學徵才博覽會今（8）日在椰林大道盛大展開，校長陳文章在開幕中致詞並來上一段熱舞。（記者叢昌瑾攝）

    台灣大學徵才博覽會今（8）日在椰林大道盛大展開，校長陳文章在開幕中致詞並來上一段熱舞。（記者叢昌瑾攝）

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