天空變成海洋世界！ 布袋風箏嘉年華巨型風箏翱翔

布袋商港風箏嘉年華讓天空變成海洋世界。（記者林宜樟攝）

2025/03/08 11:33

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由立委蔡易餘發起、頂晶科技股份有限公司主辦，攜手亞洲國際風箏聯合會及國內知名風箏好手進行的「2025布袋商港風箏嘉年華」，今天在嘉義縣布袋商港展開，天空佈滿各式各樣的海洋動物風箏，吸引大批遊客參與，讓商港注入繽紛色彩與歡樂氛圍。

立委蔡易餘、立委王育敏、頂晶科技董事長資三德、交通部航港局南部航務中心專門委員吳玉玲、高雄港務分公司港務長陳祖強、布袋鎮長蔡瑋傑等今天共同放飛象徵在地特色的石斑魚風箏，為活動揭開序幕，30米的章魚風箏領軍鯨魚、烏賊等數十隻巨型風箏陸續升空，宛如深海巨獸破浪而出，迎風翱翔。

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蔡易餘表示，布袋商港擁有豐富的海洋資源與無限觀光潛力，希望透過這場風箏嘉年華以及上週的超跑嘉年華等系列活動，吸引更多目光關注布袋的發展，推動地方經濟與文化振興，讓布袋成為南台灣的旅遊亮點。

活動開場由布袋國小太鼓隊帶來表演，海利普電子科技捐贈2萬元作為偏鄉學童展能的獎勵基金；天空飛舞各式大型軟體風箏，包括巨型章魚、鯨魚、鯊魚、海豚、曼波魚、石斑魚及彈跳企鵝，天空宛如變身成一座漂浮的海洋世界。

風箏彩繪DIY區讓親子創作屬於自己的風箏，體驗動手設計與放飛夢想的樂趣，遊客也參與拍照打卡活動，Momo親子唱跳秀、馬斯克表演藝術團、魔術師的演出也讓觀眾拍手轎好；「阿榮與阿玉」戲劇演員柏妍樺現身與親子觀眾熱情互動。

頂晶科技股份有限公司表示，希望透過風箏嘉年華拉近與社區的距離，同時推動布袋的觀光發展，讓這座港口城市的魅力被更多人看見。

超大章魚風箏在高空飛翔。（記者林宜樟攝）

鯨魚鯊魚風箏飛翔。（記者林宜樟攝）

海洋風箏非常漂亮。（記者林宜樟攝）

布袋國小太鼓隊演出。（記者林宜樟攝）

布袋商港風箏嘉年華啟動。（記者林宜樟攝）

頂晶科技董事長資三德投資布袋商港開發。（記者林宜樟攝）

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