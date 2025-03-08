澎湖縣慶祝婦女節 舉行「動力女神，女力閃耀」闖關園遊會

雖然肢體有缺陷，但不影響女神熱情奔放的舞蹈演出。（記者劉禹慶攝）

2025/03/08 11:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今（8日）在文化局演藝廳前廣場，舉辦慶祝38婦女節「動力女神，女力閃耀」闖關暨福利宣導，現場邀集6個婦女團體設攤宣導婦女相關議題、設置6個運動闖關攤位、5個美食攤位，並結合澎湖縣府機關單位提供政令宣導，與澎湖縣婦女朋友們一同慶祝38婦女節，活動現場約350人參與，現場氣氛熱鬧活絡。

縣府表示，38國際婦女節是偉大女性婦女同胞的紀念節日，一系列的活動包含表演節目、長官貴賓祝福、婦女節活動宣示、婦女團體宣導、運動闖關活動、美食體驗，政令宣導活動等；邀請6個澎湖縣府辦理婦女團體培力孵夢計畫，所參與之婦女團體，包含澎湖縣西嶼鄉婦女關懷協會、澎湖縣湖西鄉婦女會、澎湖縣環保生活家協會、澎湖縣婦女防火宣導協會、澎湖縣國際蘭馨交流協會、澎湖縣白沙鄉青溪婦女服務協會，共同宣導相關婦女議題，促進民眾認識澎湖縣婦女團體及重視婦女權益。

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另外，為增加婦女參與公共活動機會，同時獲得身心健康及各項福利資訊，規劃於活動中透過運動闖關活動及業務政令宣導，精彩的活動內容，參與者共同度過美好、健康的早晨。

澎湖縣長陳光復、議員蘇陳綉色、呂黃春金、莊光大、蘇育德、立委楊曜服務處助理段湘玲、社會處長周柏雅、警察局長林溫柔等人都到場與民同樂。有趣的是現場帶動跳，女性議員及嘉賓表現相當積極，隨著舞曲盡情舞動，充分融入屬於自己的節日。相對男性貴賓較為保守，不願掠奪婦女的光彩。

澎湖各界慶祝婦女節大會，在文化局演藝廳前廣場舉行。（記者劉禹慶攝）

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