為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    上百隻世界萌貓齊聚 SGCC國際賽貓聯盟首度在高雄展出

    百隻世界萌貓齊聚高雄。（記者葛祐豪翻攝）

    百隻世界萌貓齊聚高雄。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/03/08 11:09

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁養的「陳小米」，是隻可愛的虎斑貓咪，上百隻世界萌貓今（8日）、明（9日）也齊聚高雄，參加SGCC國際賽貓聯盟與加拿大野性魅力公司共同主辦的「SGCC國際貓展」暨「虎斑貓同樂會公益趣味賽」，地點在同盟三路768號的「渴望大樓」，免費參觀。

    SGCC國際賽貓聯盟副主席王櫻蒨表示，兩天的國際貓展，將有上百隻來自世界各地，不同品種、毛色、年齡的貓咪，參加國際選美大賽，由國際評審依貓咪的外觀、健康、儀態等，選出各年齡組別的前10名貓咪，頒給獎項。

    虎斑貓同樂會公益趣味賽則是全球首屆，專為米克斯貓貓舉辦的趣味選美比賽，比賽資格是健康且「不會吃人的貓咪」都能參加；比賽將分為4組：清晰斑紋組（斑紋清晰的虎斑貓咪）、特殊虎斑組（斑紋位置或形狀特殊的虎斑貓咪）、假裝虎斑組（不是虎斑的貓咪，可以穿戴虎斑元素配件假裝虎斑貓）、靠爸靠媽組（斑蚊既不清晰也不特殊的虎斑貓咪，可以靠裝扮貓咪或是裝扮主人加分）。

    這項趣味性十足的比賽規則，網路引起大批貓奴熱烈分享，主辦單位宣布，活動的報名費收入，將捐給社團法人「台灣愛與希望國際關懷協會」與「貓這邊俱樂部」，活動宗旨希望大家都能見識到虎斑貓咪的迷人，如同高雄市長陳其邁養的「陳小米」，就是最可愛的虎斑貓咪。

    這項貓展活動時間是3月8日至9日，每天早上10點至下午5點，開放民眾免費參觀，今天早上已湧入許多貓奴，讓位於三民區同盟三路768號的「渴望大樓」，變身為世界萌貓齊聚一堂的可愛大樓。

    主辦單位預期，活動不但將提高高雄市的國際能見度，並且間接帶動高雄市的觀光、育樂、以及推廣生命教育。

    國際評審依貓咪的外觀、健康、儀態等，選出各年齡組別的前10名貓咪。 （記者葛祐豪翻攝）

    國際評審依貓咪的外觀、健康、儀態等，選出各年齡組別的前10名貓咪。 （記者葛祐豪翻攝）

    無毛貓。（記者葛祐豪翻攝）

    無毛貓。（記者葛祐豪翻攝）

    布偶貓。（記者葛祐豪翻攝）

    布偶貓。（記者葛祐豪翻攝）

    熱帶草原貓。（記者葛祐豪翻攝）

    熱帶草原貓。（記者葛祐豪翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播