上百隻世界萌貓齊聚 SGCC國際賽貓聯盟首度在高雄展出

百隻世界萌貓齊聚高雄。（記者葛祐豪翻攝）

2025/03/08 11:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁養的「陳小米」，是隻可愛的虎斑貓咪，上百隻世界萌貓今（8日）、明（9日）也齊聚高雄，參加SGCC國際賽貓聯盟與加拿大野性魅力公司共同主辦的「SGCC國際貓展」暨「虎斑貓同樂會公益趣味賽」，地點在同盟三路768號的「渴望大樓」，免費參觀。

SGCC國際賽貓聯盟副主席王櫻蒨表示，兩天的國際貓展，將有上百隻來自世界各地，不同品種、毛色、年齡的貓咪，參加國際選美大賽，由國際評審依貓咪的外觀、健康、儀態等，選出各年齡組別的前10名貓咪，頒給獎項。

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虎斑貓同樂會公益趣味賽則是全球首屆，專為米克斯貓貓舉辦的趣味選美比賽，比賽資格是健康且「不會吃人的貓咪」都能參加；比賽將分為4組：清晰斑紋組（斑紋清晰的虎斑貓咪）、特殊虎斑組（斑紋位置或形狀特殊的虎斑貓咪）、假裝虎斑組（不是虎斑的貓咪，可以穿戴虎斑元素配件假裝虎斑貓）、靠爸靠媽組（斑蚊既不清晰也不特殊的虎斑貓咪，可以靠裝扮貓咪或是裝扮主人加分）。

這項趣味性十足的比賽規則，網路引起大批貓奴熱烈分享，主辦單位宣布，活動的報名費收入，將捐給社團法人「台灣愛與希望國際關懷協會」與「貓這邊俱樂部」，活動宗旨希望大家都能見識到虎斑貓咪的迷人，如同高雄市長陳其邁養的「陳小米」，就是最可愛的虎斑貓咪。

這項貓展活動時間是3月8日至9日，每天早上10點至下午5點，開放民眾免費參觀，今天早上已湧入許多貓奴，讓位於三民區同盟三路768號的「渴望大樓」，變身為世界萌貓齊聚一堂的可愛大樓。

主辦單位預期，活動不但將提高高雄市的國際能見度，並且間接帶動高雄市的觀光、育樂、以及推廣生命教育。

國際評審依貓咪的外觀、健康、儀態等，選出各年齡組別的前10名貓咪。 （記者葛祐豪翻攝）

無毛貓。（記者葛祐豪翻攝）

布偶貓。（記者葛祐豪翻攝）

熱帶草原貓。（記者葛祐豪翻攝）

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