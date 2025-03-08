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    獨家》糗大！花蓮縣體育會辦馬拉松 眾跑友喊口號「罷傅成功」

    來自新竹的吳姓跑者，自製「花蓮加油 罷傅成功」標語，沿途並高喊口號，希望為罷傅行動盡一分心力。（記者游太郎攝）

    來自新竹的吳姓跑者，自製「花蓮加油 罷傅成功」標語，沿途並高喊口號，希望為罷傅行動盡一分心力。（記者游太郎攝）

    2025/03/08 10:58

    〔記者游太郎／花蓮報導〕糗大了！友傅團體「花蓮縣體育會」主辦的「2025太平洋浪花半程馬拉松」，不少參賽選手沿途喊「罷傅加油」口號，還有來自新竹的吳姓跑者，不但自製「花蓮加油 罷傅成功」標語別在賽衣上，沿途還跟跑友熱情高喊「罷傅成功」口號，不少參賽者聽完也同聲加油！

    吳姓跑者說，老家在彰化，目前在新竹工作，本身熱愛長跑，去年也曾參加這場賽事，主要是在太平洋海濱跑步的經驗太難得，今年本來想說已參加過，但一想到花蓮的罷傅連署已進入第二階段，花蓮人不敢出來講出心聲，決定藉由參賽來挺花蓮民眾罷傅的行動。

    他說，馬拉松本身無涉政治，會自製標語及喊「花蓮加油 罷傅成功」口號，其實就是故意的，如果對主辦單位造成困擾，只能說抱歉！希望花蓮鄉親加油，為國家和花蓮的未來勇敢一次！

    「2025太平洋浪花半程馬拉松」賽事除了提供高水準的馬拉松賽事外，還結合了東海岸沿線的美麗景觀，並融合在地特色文化，為參賽者和觀眾帶來全的體驗。

    主辦單位希望透過這項賽事，重振花蓮在遭遇大地震後的觀光信心，並帶動當地經濟的復甦和發展，其中最大的特色是選手跑入鹽寮漁港附近海灘近一公里，這也是「浪花」馬拉松最大的特色。

    太平洋浪花半稿馬拉松，最具特色是選手跑在東海岸的海灘上，近距離欣賞浪花拍岸美景。（記者游太郎攝）

    太平洋浪花半稿馬拉松，最具特色是選手跑在東海岸的海灘上，近距離欣賞浪花拍岸美景。（記者游太郎攝）

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