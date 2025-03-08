台南「茅港媽」3媽祖全出巡 赴郡會香起駕

台南下營「茅港媽」今晨起駕，隊伍沿古香路延續百年傳統「赴郡會香」到台南祀典大天后宮會香。（記者楊金城攝）

2025/03/08 10:43

〔記者楊金城／台南報導〕台南下營「茅港媽」今天（8日）上午6點起駕，沿古香路延續百年傳統「赴郡會香」到台南祀典大天后宮會香，「茅港媽」開基大媽、二媽、三媽一起出巡，掀起迓媽祖熱潮，將在明天回鑾。

下營茅港尾天后宮奉祀軟身媽祖「茅港媽」聞名，廟史至今有347年歷史，駕前的開基千里眼、順風耳將軍神像並是獨有的「二轉體」特殊造型，神像的腳掌反轉，具「瞻前顧後」意涵，擁有專利。

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茅港媽在2019年恢復中斷百年的「赴郡會香」，2020年因疫情被迫取消，2021、2022、2023年續辦，去年在茅港尾堡「堡內巡香」，未來每3年「赴郡會香」、1年「堡內巡香」，年年迓媽祖慶祝「媽祖生」。

茅港媽「赴郡會香」今晨由天后宮主委陳震河、立委林俊憲、下營區長李宗翰、議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍等人護持下，從天后宮起駕，依古香路至台南祀典大天后宮會香。

茅港尾天后宮總幹事馮智賢說，「赴郡會香」出動前鋒組、大北旗、繡旗隊、哨角隊、將軍團、執士隊、鑾駕隊、神轎班等約500人，今沿著古香路到麻豆、善化、安定，再入府城大北門，在市仔頭福隆宮接駕大典後，沿途將發放限量的茅港媽文創結緣品給信眾，2天路程中將與21間交陪境宮廟會香，大多徒步行進。

茅港媽赴郡會香延古官道進入府城大北門，是因信眾協助平定林爽文事件後獲得清朝特許。

赴郡會香今年並新增開2輛藝閣車，增加迓媽祖熱鬧氣氛，明天（9日）回鑾從佳里菜寮朝安宮經麻豆各大廟回到下營區中營茅港尾路程中，將灑下糖果、布偶、文創品、一口烏魚子等物品和信眾結緣。

台南下營「茅港媽」今天（8日）上午6點起駕「赴郡會香」，到台南祀典大天后宮會香。（記者楊金城攝）

台南下營「茅港媽」今天（8日）上午6點起駕，沿古香路延續百年傳統「赴郡會香」到台南祀典大天后宮會香，媽祖神轎出發。（記者楊金城攝）

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