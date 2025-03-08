明天還有！彰化雞蛋每顆只賣2.5元 頭香排隊1.5小時

彰化縣在鹿港舉辦雞蛋特賣會，因為每顆只要2.5元，民眾大排長龍搶買。（記者劉曉欣攝）

2025/03/08 10:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為促銷雞蛋，彰化縣今天（8日）上午7點半在鹿港公所前廣場舉辦特賣會，每組4盒洗選蛋只賣100元，換算下來等於每顆只要2.5元，限量500組。搶到頭香的是一大早6點就來排隊，排隊人龍長達200公尺，有民眾大喊划算，明天（9日）要繼續去縣府側門前廣場搶買。

彰化縣養雞協會理事長施能銘表示，因為先前雞蛋價格低迷，最近還稍微上揚，但是還是不敷成本，才會跟縣府舉辦雞蛋特賣會，希望能夠刺激買氣。今、明兩天總共提供4萬顆雞蛋來賣，也就是今天與明天各2萬顆，平均每盒10顆洗選蛋只要25元，目前市面上每盒至少都要40多元，等於是半價在賣。

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縣府農業處畜產科長許天耀指出，近來因為有針對蛋雞進行強制換羽，以及有零星禽流感傳出，讓原先低迷的雞蛋價格，在最近兩個星期有上漲，希望透過促銷，讓民眾支持優質的國產雞蛋。

鹿港郭姓民眾今天一早6點半就帶著小椅子來排隊，只用100元買到4盒雞蛋，非常開心，要跟女兒一起分享。郭姓民眾表示，搶到頭香的是早上6點就來排隊，他是早上6點半來排，當時前面就有100多人了，還不到7點半開賣時間，排隊人龍沿著公所廣場四周，剛好繞了一圈，大約有200公尺。

不過，郭姓民眾說，因為他上星期去買市場買雞蛋，每台斤35元，這次40顆100元實在太便宜，他決定明天要搭公車到彰化市，要去縣府排隊再買一次。

縣府表示，明天（9日）還有一場雞蛋特賣會，地點在縣府側門前廣場，數量仍是2萬顆，也就是限量提供500組，每人限量購買每組4盒洗選蛋只賣100元，採取實名制，每人限購買1組，購買者可持兌換券，兌換雞蛋相關美食。

彰化縣在鹿港舉辦雞蛋特賣會，因為每顆只要2.5元，民眾大排長龍搶買。（記者劉曉欣攝）

鹿港郭姓民眾自備椅子從早上6點半就來排隊，花了100元買到40顆雞蛋，大呼划算。（記者劉曉欣攝）

鹿港舉辦雞蛋特賣會，民眾大排長龍，用100元搶買40顆雞蛋。（記者劉曉欣攝）

雞蛋價格一度低迷，近期稍微回漲。（記者劉曉欣攝）

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