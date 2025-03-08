2024台灣閃電統計出爐！南投縣奪冠、嘉義市天天打雷

「2024年台灣閃電年報」顯示台灣及周邊海域的閃電次數超過1500萬次，創下近6年來新高。圖為去年彰化上空的閃電。（民眾提供）

2025/03/08 10:09

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕轟隆！電閃雷鳴！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發布「2024年台灣閃電年報」，直指去年台灣及周邊海域的閃電次數超過1500萬次，創下近6年來新高，南投縣以38萬次閃電奪冠，若以閃電密度來看則是嘉義拿下第一。

「天氣風險 WeatherRisk」指出，在3月驚蟄過後天氣逐漸轉暖，對流也開始變得活躍，接下來打雷、閃電的天氣會越來越多。去年台灣本島上的閃電數量超過243萬次，主要集中在4、5月的春雨鋒面以及6至9月的午後雷陣雨，5至9月閃電數量佔了整年閃電的近80％。

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粉專表示，台灣的閃電主要集中在西部山區和平原交界，與午後熱對流的發展高度相關，以次數來看，前3名分別是南投縣38萬次、台南市32萬次、嘉義縣25萬次。

粉專透露，如果考量縣市大小以閃電密度來計算，那麼嘉義市、雲林縣、台北市分別是前3名，而且嘉義市真的是每天都在體驗「天打雷劈」的場面，至於台北市主要是受到午後雷雨活躍影響，連續2年上榜。

粉專指出，去年閃電發生次數增加最多的莫過於台北市，比起往年平均增加1倍的閃電數量；至於減少最多的則是新竹市，去年比起往年減少了近65％的閃電數量，主因在於新竹市靠海，不容易受到午後對流的影響。

粉專認為，台灣與周遭區域閃電整體變多的原因，可能和海溫偏高有關，海水溫度上升會讓底層大氣變暖、變潮濕，加上天氣系統催化，就讓對流雲系變得更強，閃電自然也跟著增加。

至於閃電多寡是否和颱風有關的問題，粉專直指颱風影響台灣的期間，閃電發生的數量反而會特別少，這是因為颱風環流內部的對流系統受到強風的影響，移動的速度特別快，不容易在特定區域產生足夠放電的電壓差，而且颱風靠近時會讓陸地上可能生長的熱對流消失。

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