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    3/17國際自由車環台桃園站有攝影賽 第1名獎金3萬元

    「2025國際自由車環台賽」桃園市站預計17日登場。（資料照，桃園市政府提供）

    「2025國際自由車環台賽」桃園市站預計17日登場。（資料照，桃園市政府提供）

    2025/03/08 09:37

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕「2025國際自由車環台賽」桃園市站預計17日上午登場，桃園市政府文化局委由中華攝影雜誌社承辦攝影比賽，歡迎攝影愛好者共同記錄精彩賽事，各組第1名將獲頒3萬元獎金；市府警察局規劃10日上午比照正式比賽時間，沿比賽路線進行實警演練，將模擬比賽進行狀況並實施交通管制，用路人應配合管制或提前改道。

    攝影比賽將分兩組，「競技美感組」盼透過鏡頭捕捉自由車競技比賽的力與美，以及精彩瞬間如選手的神情、動作、速度感等作為題材；「桃園風情組」則希望攝影愛好者捕捉自由車隊行經各路線時，呈現出車隊與城市風光所組成的相互映照主題。兩組都將取金、銀、銅各1名與優選10名，獎金分別是3萬、2萬、1萬、3000元，自比賽當日的17日起收件到25日止，相關資訊可洽詢文化局官網。

    市警局交通警察大隊長李維振提醒，國際自由車環台賽桃園市站路線與過去不同，改由中壢區青塘園出發，途經中壢、大園、蘆竹、觀音、新屋、楊梅、平鎮、龍潭、大溪、復興等10個行政區道路，終點是角板山仁愛停車場，全長123.31公里，包括了台4、7、15、61、66線道等重要道路。

    警方配合賽事將採「階段式」交通管制，選手車隊即將抵達前才會實施管制，「無實體」分隔島路段實施雙向交通管制、「有實體」分隔島路段採順向嚴格管制、對向開放通行，管制路段禁止車輛與行人通行或穿越，待車隊通過後，就會解除管制。

    「2025國際自由車環台賽」桃園市站預計17日登場。（資料照，桃園市政府提供）

    「2025國際自由車環台賽」桃園市站預計17日登場。（資料照，桃園市政府提供）

    「2025國際自由車環台賽」桃園市站預計17日登場，警方將配合賽事實施交通管制。（資料照，桃園市政府提供）

    「2025國際自由車環台賽」桃園市站預計17日登場，警方將配合賽事實施交通管制。（資料照，桃園市政府提供）

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