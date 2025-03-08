週末溫度漸回升 下週前半持續溫暖、後半天氣變化大

天氣風險公司分析師吳聖宇提到，今日白天起雖然冷空氣有減弱趨勢，然底層的東北季風仍較強，因此在北部、東北部溫度回升有限。（資料照）

2025/03/08 10:34

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受大陸冷氣團影響，今天清晨台灣本島最低溫出現在苗栗三灣大河的10.0度，今白天起雖然冷空氣有減弱趨勢，然底層的東北季風仍較強，因此在北部、東北部溫度回升有限，白天高溫大約在17至19度間，明天有機會逐漸轉為偏東風，冷空氣更進一步減弱，北部、東北部一帶白天溫度回升也就比較明顯，高溫有機會回升到20至22度。

天氣風險公司分析師吳聖宇提到，今日白天起雖然冷空氣有減弱趨勢，然底層的東北季風仍較強，因此在北部、東北部溫度回升有限，白天高溫大約在17至19度間，中部以及花蓮地區高溫則可以來到20至23度，南部及台東地區高溫有24至27度，南北之間的溫度差異較大。

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今晚到明天清晨在中部以北到東北部空曠地區溫度仍較低，低溫有機會來到12至14度之間，南部及花東空曠地區低溫也有機會降到14至16度間，日夜溫差的變化也要多加留意，特別是在中南部地區，早出晚歸的朋友務必要小心身體健康。

天氣方面，影響台灣好幾天的華南雲雨帶水氣到了今天（08日）也將逐漸減少，雲雨帶發展較好的位置隨著中高層風向轉變而慢慢向北調整，預估今天上半天在北部的桃竹苗地區以及東北季風迎風面的大台北、宜蘭、花蓮等地還是會有些小雨或飄雨的機會，下半天之後桃竹苗一帶可望轉為多雲天氣，大台北、宜蘭到花蓮則是持續有小雨或飄雨的天氣型態。至於中部、南部到台東一帶的天氣就較為穩定，中部上半天雲層仍多，下半天之後有機會看到陽光出現，南部還有台東地區則是一整天都有機會看到陽光。

明天底層東北風強度減弱，下午到晚間風向有機會逐漸轉為偏東風，冷空氣更進一步減弱，北部、東北部一帶白天溫度回升也就比較明顯，高溫有機會回升到20至22度，中部及花蓮地區高溫也會上升到23至26度，南部及台東地區高溫26至29度，南台灣又會開始變得比較熱的溫度。晚間到隔天週一（10日），中部以北到東北部空曠地區低溫大約在14至16度，南部及花東空曠地區低溫15至17度，中南部的日夜溫差還是比較明顯，早出晚歸仍要多留意。天氣方面也會變得更穩定一些，大台北東側、宜蘭到花蓮一帶仍有些局部小雨或飄雨機會，其他地方大致為多雲到晴，值得注意的是明晚到後天週一（10日）清晨，西半部地區可能又會開始有局部霧發生的機會。

下週一到週三（10至12日）台灣附近大致維持偏東到東南風影響，天氣較為穩定，雖然週二（11日）將一道有鋒面掠過台灣北方海面向東移動，但鋒面通過的位置較偏北，對台灣陸地上的天氣影響有限。預估下週一到週三主要是在迎風的東半部有些局部短暫陣雨機會，西半部則大致為多雲到晴，特別提醒的是夜晚清晨溫度較低的時候容易起霧，可能影響能見度的狀況，民眾外出行車要注意安全，也須留意是否影響航班起降的問題。

下週四（13日）有較明顯的鋒面將會由北往南通過台灣上空，中北部、東北部、東部地區的降雨增多，可能有短暫陣雨或雷雨發生機會。下週五（14日）受華南雲雨區東移的影響，天氣仍較為不穩定，中北部、東北部、東部還是容易有短暫陣雨機會。下週六（15日）則是有另一波鋒面接近，週六晚間到下週日（16日）清晨之間通過台灣上空，這波鋒面的結構又更好一些，雖然通過的速度很快，然在鋒面通過的時候各地普遍有降雨，而且又會有雷雨發生的機會，要等到下週日下半天之後降雨才會逐漸減少下來。因此目前看起來，下週的後半週天氣會比較不穩定，連續有兩次鋒面通過的機會，變動性很大，先提醒大家要多加注意。

下週的溫度方面，週一到週六（10至15日）較為溫暖到偏熱，雖然週四有鋒面通過、降雨增多，不過鋒面後的冷空氣強度並不強，溫度下降有限，要等到下週日（16日）另一波鋒面通過後，後續才會有較為明顯的冷空氣要南下影響台灣，各地溫度將有較大幅度下降變冷的機會，預估從17日到19日清晨之間可能又會較低溫度出現的情況，不過目前預報的時間還早，後續預報變化仍有待觀察。

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