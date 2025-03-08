大冷後轉大熱！ 明起逐日回溫飆30度

氣象專家指出，預估明日冷氣團開始減弱，到下週三前一天比一天熱，彷若夏天提早報到，專家也形容「大冷後，又轉大熱！」。至於下週四、五又有鋒面靠近，且下週六、日鋒面挾陣雨、雷雨通過，比前波強的冷空氣緊接南下、氣溫再驟降。（資料照）

2025/03/08 09:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受大陸冷氣團影響，今晨部分平地低溫持續下探10度，不過氣象專家指出，預估明日冷氣團開始減弱，到下週三前一天比一天熱，彷若夏天提早報到，專家也形容「大冷後，又轉大熱！」至於下週四、五又有鋒面靠近，且下週六、日鋒面挾陣雨、雷雨通過，比前波強的冷空氣緊接南下、氣溫再驟降。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今晨受大陸冷氣團影響，本島最低溫出現在苗栗三灣的10.0度，外島最低溫出現在連江南竿的8.7度。白天北部及東北部天氣仍屬偏冷，其它地區早晚亦冷。

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「林老師氣象站」指出，明日由於大陸冷氣團開始減弱，台灣各地氣溫回升，到下週三的連續4天，一天比一天熱，彷若夏天提早報到；預估北部高溫在27至28度，中南部會在30度以上，東部高溫會落在28至30度之間，澎湖高溫24至26度，就連金門與馬祖高溫也分別回到23至25度及16至18度之間。

「林老師氣象站」提到，因天氣趨於穩定型態，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫陣雨機會；但仍需注意日夜溫差大，各地早晚氣溫仍涼。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日白天起至明晨冷空氣微幅減弱，降雨範圍縮小，北部、東半部有局部短暫雨的機率，其他地區多雲時晴；北台灣仍陰冷、應持續注意保暖。

吳德榮指出，明日白天起至下週三、暖氣團逐日增強，氣溫漸升，下週一（10日）至週三「春暖如夏」、高溫再回升至30度以上。預估各地區大都轉為晴朗穩定、易起霧的天氣，期間東半部偶有零星少量飄雨的機率，下週二北部海面則為有小範圍雲系移入，北海岸亦有局部少量降雨的機率，具體發展待觀察。

吳德榮表示，下週四、五鋒面在北部海面，台灣仍在暖氣團內，高溫雖略降、仍偏暖；大部分地區晴時多雲，因大氣趨不穩定，局部地區有短暫陣雨或雷雨發生的機率。

至於下週六、日鋒面挾陣雨、雷雨通過，比前波強的冷空氣緊接南下、氣溫驟降，下下週一已降到最低，「春寒料峭」再臨。最新歐、美模式皆模擬、有觸及「寒流」定義的機率，不過因屬末期模擬，具體發展仍需密切觀察。

「林老師氣象站」指出，明日由於大陸冷氣團開始減弱，台灣各地氣溫回升，到下週三的連續4天，一天比一天熱，彷若夏天提早報到。（圖擷自臉書）

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