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    冷氣團不斷！台南草莓產季延長 可望一直到清明

    冷氣團持續來襲，台南草莓產季延長，持續採收中。（記者吳俊鋒攝）

    冷氣團持續來襲，台南草莓產季延長，持續採收中。（記者吳俊鋒攝）

    2025/03/07 22:17

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南草莓季進入3月後，原本是「採1次、少1次」，屬於接近尾聲階段，但草莓卻仍不斷冒出，歸仁青農張清文表示，主要是冷氣團接連來襲，有利於持續生長、收成，直到天候開始炎熱才「收尾」。

    回到故鄉的張清文，在歸仁媽廟里許縣溪畔打造了「河堤草莓園」，堅持無毒栽培，不施用任何化學藥劑，並走親子採果路線，盼能帶動地方觀光，也扎根友善環境的永續理念，深受歡迎。

    張清文預估，若氣溫條件能夠配合，今年的草莓產期有機會延長3個禮拜，接續至本月下旬，甚或到清明。

    張清文說，超過30度就不適合草莓生長，之前過了2月之後，採收期等於準備告一段落，但今年農曆春節以來，天氣仍明顯偏冷，讓產季持續展延。

    張清文也強調，今年草莓能夠繼續展延多久，得看未來天氣的變化而定，若轉高溫、又下雨，很快就會「收尾」。

    一般草莓多在中秋節後陸續栽種，張清文指出，去年10月下旬仍颱風，帶來豪雨，導致幼苗遭淹沒，首波收成銳減，物稀為貴，曾飆到每台斤600元的高檔行情，後來產量增加，價格也回穩。

    張清文提到，目前採收的品種，分別是口感較脆的「美姬」，以及吃起來Ｑ彈的「優雪」，尤其後者，正進入大果期，只要夠成熟，糖測都有13度，值得推薦。

    由於仍在收成中，張清文的草莓園持續開放採果，推出「滿額贈」的活動，只要量夠，可享優惠價格，全力行銷地方新特色產業。

    冷氣團持續來襲，台南草莓產季延長，持續採收中。（記者吳俊鋒攝）

    冷氣團持續來襲，台南草莓產季延長，持續採收中。（記者吳俊鋒攝）

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