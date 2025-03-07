彰化促銷雞蛋4萬顆 4盒只賣100元

彰化縣是雞蛋的故鄉，每兩顆就有一顆來自彰化縣。（記者劉曉欣攝）

2025/03/07 21:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣是雞蛋的故鄉，每2顆雞蛋就有1顆來自彰化縣，為了促銷雞蛋，彰化縣養雞協會與縣府將舉辦特賣會，明天（8日）上午7點半在鹿港、後天（9日）上午8點在縣府側門前廣場，每組4盒洗選蛋只賣100元，換算下來等於每顆只要2.5元，將採實名制，每人限購1組！

縣府農業處表示，目前盒裝洗選蛋在大賣場，大約每盒是40多元，也就是每顆都要4塊錢以上，這次因為是行銷推廣活動，所以，祭出4盒100元，也就是40顆雞蛋只要100元，幾乎只要市價的一半價格就可買到。

請繼續往下閱讀...

農業處強調，每場活動每人限購1組，每場將提供500組，因為價格很優惠，將會發放號碼牌，也會請購買的民眾要簽名，也就是採取實名制，避免民眾重覆排隊購買，希望用優惠價格讓更多人都能夠吃到好品質的彰化雞蛋。

以往彰化縣舉辦土雞特賣會，因為品質好，價格又便宜，每次都吸引許多人前往購買，大排長龍也蔚為奇觀。但雞蛋特賣會倒是難得一見，但因為太便宜，許多人也決定早起去排隊，但也有民眾認為，這樣好康活動應該要在不同的鄉鎮輪流辦理才對，才能讓更多人享受優惠。

彰化縣促銷雞蛋，祭出每4盒100元，等於每顆只要2.5元。（彰化縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法