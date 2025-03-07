高雄桃源國中山野教育 32師生勇登南橫2座百岳

桃源國中山野教育課程，有32名師生成功挑戰南橫庫哈諾辛山、關山2座百岳。（高雄市教育局提供）

2025/03/07 21:59

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市桃源國中位於南橫山區的布農族聚落，學校5年前開始推動山野教育，日前32名師生步行2天1夜挑戰南橫高3115公尺的庫哈諾辛山與3668公尺的關山，親訪布農族往昔居住與狩獵的山林，並順利完成登頂。

桃源國中的山野教育計畫結合布農文化與登山教學歷程，榮獲113年教育部「山野教育推手金質獎」的肯定。為挑戰南橫庫哈諾辛山與關山2座百岳，學生們在當地布農族人兼訓導組長阿穌嵐的帶領下，不僅利用晨間鍛鍊學生體力，還傳授登山的實用技巧及安全知識，並實際帶領學生走訪勤和平臺水源地，讓學生熟悉攀岩路段，提早適應關山險峻地形。老師們也積極參與訓練，利用課餘時間進行慢跑訓練，並在假日負重攀爬郊山以增強體力。

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師生們利用228連假出發，由於庫哈諾辛山與關山的地形多變，從起登便面臨4000階的地獄階梯，加上盤根錯節的樹根與巨石、斷木，增加了攀登難度。高山上空氣稀薄，夜裡寒風刺骨，隔天清晨天未破曉，大夥兒還得征服陡峭的山壁，宛如一場體力與精神的延長賽，但在相互加油與打氣中，彼此展現堅韌不拔的毅力，在成功登頂時感動不已。

校長陳世明表示，這段旅程，不只是一次單純的登山活動，希望每位參與的師生，都能將這份在山中獲得的力量與智慧，帶回到日常生活。

領隊老師阿穌嵐在行前訓練時表示，不要害怕山沒有路，要相信你的腳踩得住，鼓勵學生在面對崎嶇地形時要忘卻恐懼，冷靜地判斷下一步進路，如同起起伏伏的人生道路，唯有相信自己能突破困境，才能尋得未來的方向。

學生曾芷希分享，說爬山壁雖然十分害怕，但有同學、老師、協作叔叔的陪伴，她說服自己要把目光向前，直到登頂的那一刻，為自己的突破而感到無比的自豪，也對山屋夜幕下的滿天星斗、壯麗浩瀚的雲海留下難忘的回憶。

師生們熬過起登4000階的地獄階梯，挑戰盤根錯節山徑。（高雄市教育局提供）

這趟南橫百岳的挑戰，讓桃源國中師生領略了高山之美。（高雄市教育局提供）

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