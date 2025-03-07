開張啦！員林清潔隊首創二手家具共享平台 第1件成交物是「它」

員林市清潔隊二手家具共享平台，嬰兒床上架不到24小時就送出。（翻攝臉書員林清潔隊 • 讓愛傢俱平台）

2025/03/07 21:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕你家有閒置家具想處理？還是正在尋找免費好物？彰化縣員林市清潔隊在臉書成立「讓愛傢俱平台」，是彰化鄉鎮市清潔隊首創二手家具網路平台，藉此讓民眾能夠免費交換二手家具，首件家具嬰兒床上架不到24小時就送出，甚至還有人喊＋1。

彰化近年嚴格實施資源回收政策，員林市清潔隊獲得「環境清潔維護」、「資源回收考核」雙料冠軍，然而員林清潔隊仍想方設法，如何讓大型家具、電器可以再利用，今年初透過進行員林國宅住戶大型廢家具、家電清理時，首創廢家具媒合平台，沒想到短短8小時成功媒合上百件大型傢俱、電器。

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「沒想到反應超熱烈！」員林市清潔隊長張道強表示，起初只是想讓仍可使用的家具發揮更好的價值，沒想到造成熱烈迴響，經過研議後，決定正式在臉書成立「員林清潔隊．讓愛傢俱平台」社群，民眾只要進入社團，發文標註「家具狀況」、「可取件時間與地點」，就能捐贈家具，而想找到合適物品的民眾，只要留言或私訊發文者，就能安排領取，並由清潔隊負責審核把關貼文，並禁止販售與商業行為，確保公平共享。

張道強說，該社團正式成立才幾天，已吸引許多市民加入，也成功媒合1張嬰兒床，這個平台的核心理念就是「讓愛加劇」，希望透過家具共享，減少浪費，也讓更多需要幫助的人獲得資源，也希望員林市成為台灣資源共享的模範城市。

張道強也說，鼓勵更多市民加入這場「環保革命」，其實當你捐出一張椅子、一張床，你不只是整理家裡，更是在幫助另一個家庭，讓愛傳遞下去，希望透過這個平台，建立更有溫度的社區關係，讓二手資源循環成為日常習慣。

員林市清潔隊曾針對國宅住戶試辦廢家具媒合平台，短短8小時媒合上百件大型家具、電器。（資料照）

員林市清潔隊成立「員林清潔隊．讓愛傢俱平台」社群。（翻攝員林清潔隊 • 讓愛傢俱平台）

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