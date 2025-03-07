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    桃園市65歲以上鄰長占5成4！人瑞簡玉溪已服務56年 百歲江媽榮退

    大溪區一心里第27鄰鄰長簡玉溪（左）。（桃園市政府提供）

    大溪區一心里第27鄰鄰長簡玉溪（左）。（桃園市政府提供）

    2025/03/07 22:18

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府民政局統計市內共1萬1904位鄰長，其中65歲以上的鄰長超過一半，共6457人、約占總數54.24％，其中，年齡最大的是大溪區一心里第27鄰鄰長簡玉溪，出生於1920年的他，身體硬朗，1969年擔任鄰長至今，已經有56年之久。

    蘆竹區南崁里第10鄰鄰長江呂鑾也年滿百歲，里長邱顯助日前幫她舉辦榮退紀念活動，邀來許多里民獻上祝福，區長李岳壇代表桃園市政府送上不銹鋼碗，代表服務鄰里精神的傳承。江呂鑾說，考量年紀愈來愈大，她三度向邱顯助開口，終於能卸下鄰長職務，如今她的身體狀況仍然維持得很不錯，持續抱持輕鬆心情，到社區關懷據點參加各種地方活動，與大家一起開心度過每一天。

    邱顯助說，江呂鑾親切熱情，被里民們尊稱為「江媽」，至今擔任鄰長已超過30年，擔任鄰長期間非常熱心，每逢里辦公室舉辦活動要託鄰長代收里民報名表，她總是積極提醒里民報名，第一個收齊報名表交出，如今她年滿百歲榮退，讓他與里民們都很捨不得。

    65歲以上鄰長約占鄰長總數5成4，里長們坦言，鄰長常常是一任接著一任做，年齡因此愈來愈高，而當鄰長年紀愈大，里長更不好意思將他們換掉，就怕對方感覺「難道是嫌我老嗎」而不舒服；平鎮區貿易里長宋子毅說，鄰長的職務主要是受里長指揮監督而辦理市政宣導、民情反映等事務，儘管有鄰長協助，多數事務里長仍須親力親為，鄰長年紀偏長並不會有太大影響；蘆竹區富竹里長李衍湦也認為，鄰長須反映里內緊急事件、通報傳染病防治與高風險家庭等，年紀偏長的鄰長，對地方非常熟悉，能提供很多幫助。

    桃園市內30歲以下鄰長只39人，占總數0.32％、甚至不到百分之1，主要因為年輕里民為了工作或上班，時間難以配合；市府民政局持續提供鄰長福利措施、里長們也努力尋求年輕里民擔任鄰長，都是希望讓鄰長年輕化，拉近更多年輕人來共同關心地方事務。

    蘆竹區南崁里為第10鄰鄰長江呂鑾（中右）舉辦榮退紀念活動。（記者周敏鴻攝）

    蘆竹區南崁里為第10鄰鄰長江呂鑾（中右）舉辦榮退紀念活動。（記者周敏鴻攝）

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