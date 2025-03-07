為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    清明連假台金專船 3/10起開放訂位

    往返金門台中的台金專船，預計4月2日晚間由台中港出發。（記者吳正庭攝）

    往返金門台中的台金專船，預計4月2日晚間由台中港出發。（記者吳正庭攝）

    2025/03/07 20:39

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，為紓解清明假期台金航線空運壓力，並減輕縣籍旅台鄉親返鄉經濟負擔，將以包租客船方式，預計4月2日晚間由台中港出發前往金門、4月6日上午由金門返回台中，一般乘客單程票價500元，3月10日起開放訂位。

    縣府表示，此趟專船載客對象以設籍金門縣的旅台鄉親優先，將視情形開放非金門籍民眾搭乘來金旅遊；專船每趟次航程約8至9小時，單程可載300人；航行前3日，若因天候因素或搭乘人數未達船舶乘客運能的55%，該航次將取消。

    清明假期台金專船相關資訊：

    1、航行日期與時間：

    （1）台中至金門航線：2025年4月2日晚間11點由台中港出發，預計隔日上午8點到金門料羅港。

    （2）金門至台中航線：2025年4月6日上午11點由金門料羅港出發，預計當日晚間8點到台中港。

    2、乘客船票價格（單航次）：

    （1）、一般身分者：500元。

    （2）、特殊身分者：300元。

    ●敬老：搭乘日年滿65歲以上。

    ●兒童：搭乘日未滿12足歲。

    ●學生：持有在學學生證。

    ●身障人士：持有身心障礙者手冊，另可攜愛心陪同者1人，票價同身障人士。

    （3）、低收入戶：持有戶籍所在鄉鎮公所核發低收入戶證明且檢附全戶戶口證明者，免負擔費用。

    3、行李：隨身行李每人限重20公斤。

    4、登記購票日期及方式：自2025年3月10日起至3月25日前每日上午9點至下午5點，需持乘客身分證明文件向各「登記窗口」辦理登記繳費及領取船票；另回程（金門往台中）開放登記繳費領取乘船票證至4月5日中午12點止。各縣市登記窗口聯絡方式及相關訊息可電洽：（07）215-5128楊先生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播