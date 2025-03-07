清明連假台金專船 3/10起開放訂位

往返金門台中的台金專船，預計4月2日晚間由台中港出發。（記者吳正庭攝）

2025/03/07 20:39

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，為紓解清明假期台金航線空運壓力，並減輕縣籍旅台鄉親返鄉經濟負擔，將以包租客船方式，預計4月2日晚間由台中港出發前往金門、4月6日上午由金門返回台中，一般乘客單程票價500元，3月10日起開放訂位。

縣府表示，此趟專船載客對象以設籍金門縣的旅台鄉親優先，將視情形開放非金門籍民眾搭乘來金旅遊；專船每趟次航程約8至9小時，單程可載300人；航行前3日，若因天候因素或搭乘人數未達船舶乘客運能的55%，該航次將取消。

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清明假期台金專船相關資訊：

1、航行日期與時間：

（1）台中至金門航線：2025年4月2日晚間11點由台中港出發，預計隔日上午8點到金門料羅港。

（2）金門至台中航線：2025年4月6日上午11點由金門料羅港出發，預計當日晚間8點到台中港。

2、乘客船票價格（單航次）：

（1）、一般身分者：500元。

（2）、特殊身分者：300元。

●敬老：搭乘日年滿65歲以上。

●兒童：搭乘日未滿12足歲。

●學生：持有在學學生證。

●身障人士：持有身心障礙者手冊，另可攜愛心陪同者1人，票價同身障人士。

（3）、低收入戶：持有戶籍所在鄉鎮公所核發低收入戶證明且檢附全戶戶口證明者，免負擔費用。

3、行李：隨身行李每人限重20公斤。

4、登記購票日期及方式：自2025年3月10日起至3月25日前每日上午9點至下午5點，需持乘客身分證明文件向各「登記窗口」辦理登記繳費及領取船票；另回程（金門往台中）開放登記繳費領取乘船票證至4月5日中午12點止。各縣市登記窗口聯絡方式及相關訊息可電洽：（07）215-5128楊先生。

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