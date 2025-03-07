週六雨勢減緩氣溫回升！北部高溫上看19度、南部飆27度

週六北部、東北部白天高溫17到19度左右，南部及台東地區為25到27度。（資料照）

2025/03/07 22:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週六（8日）水氣持續減少，各地大致為多雲到晴，僅桃園以北等地有零星的降雨，受大陸冷氣團持續影響，各地偏冷，但白天高溫回升，北部可來到19度，其他地區上看27度。

中央氣象署預報，週六隨著華南東移的水氣減少，降雨範圍會縮減至迎風面的桃園以北和東半部地區，中部以北山區也有零星的降雨，其他地區大致是多雲到晴的天氣；東北風偏強，桃園至台南、台東沿海空曠地區、恆春半島以及各離島仍要留意8級以上強陣風，今晚基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率，海邊作業及活動請注意安全。

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氣溫方面，週六持續受到冷氣團影響，北台灣的天氣還是偏冷一些，其他地區早晚也偏冷，預計中部以北、宜蘭低溫13至14度，南部地區和花東15至17度，而白天高溫會比今天略回升一些，北部和宜蘭大約18至19度，其他地區23至26度。

天氣風險公司指出，週六隨著華南雲雨區水氣持續減少，預估降雨區域會逐漸縮減到大台北、宜蘭、花蓮以及北部山區等地，其他地方轉為多雲或有陽光露臉的天氣。大陸冷氣團減弱，但是台灣附近仍以東北風為主，北部、東北部白天預估高溫在17到19度左右，中部及花蓮地區白天高溫可以來到21到24度，南部及台東地區高溫將來到25到27度。

紫外線指數部分，週六基隆市、新北市、台北市「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。

​空氣品質方面，週六大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

週六迎風面桃園以北和東半部地區有零星降雨。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週六基隆市、新北市、台北市「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏零星地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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