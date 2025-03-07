「那個來」沒衛生用品免尬尷 台中小黃公車、幸福巴士免費提供

暖心守「衛」市民！台中市26條小黃公車、1條幸福巴士乘客座位區椅背，3月8月起都備有衛生用品，供免費取用。（台中市政府提供）

2025/03/07 20:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕明天就是38國際婦女節，交通局宣布，8日起，全市26條小黃公車、1條幸福巴士乘客座位區椅背都備有衛生用品，不分男女，無論是自身、家人或同學有需求，都可免費索取，六都首創服務，讓市府暖心守「衛」市民。

交通局長葉昭甫說，觀察偏鄉地區公共運輸使用者，以女性長者及學生為主要族群，特別是女性乘客，生理期間可能因環境限制，面臨生理用品不足、無法即時購買或取得的困境。

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響應38婦女節，讓女性安心出門，交通局明天起全面於小黃公車及幸福巴士車內放置免費褲型衛生用品，供乘客索取，提升乘車便利性與安全感，打造性別友善的公共運輸環境。

交通局說，小黃公車及幸福巴士使用一般小型車提供服務，乘客可以依據自身需求自由取用，但每輛車空間有限，生理用品擺放位置可能略有不同，若未見生理用品也可主動洽詢駕駛，數量有限，索取完為止。

台中市26條小黃公車、1條幸福巴士乘客座位區椅背，3月8月起都備有衛生用品，供免費取用。（台中市政府提供）

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