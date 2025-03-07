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    融入桃園27個景點！台灣彩繪列車即日起穿梭日本關西地區

    日本南海電鐵與桃園合作，以「発見！台湾桃園の魅力」彩繪列車，行駛日本關西地區。（觀旅局提供）

    日本南海電鐵與桃園合作，以「発見！台湾桃園の魅力」彩繪列車，行駛日本關西地區。（觀旅局提供）

    2025/03/07 20:09

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局攜手桃園大眾捷運公司、日本南海電鐵，共同推出期間限定彩繪列車「発見！台湾桃園の魅力」號，彩繪列車融入大溪老街、中壢夜市、拉拉山森林遊樂區等27個桃園代表性景點，列車即日起穿梭關西地區，讓日本民眾及遊客感受台灣之美。

    彩繪列車以「山與海的四季」為設計概念，透過暖色調與幾何圖形交織出桃園一年四季的壯麗風貌，當旅客搭乘列車時，就像置身於桃園，春天賞花、夏天避暑、秋天品味海鮮、冬天欣賞燈會，感受桃園四季的不同魅力。

    彩繪列車日本南海電鐵將安排在機場線、南海本線，還有和歌山港線行駛，讓旅客能在不同路段欣賞到充滿桃園風情的列車。

    桃園大眾捷運公司與南海電鐵自2017年便展開合作，今年更進一步推出為期兩年的「互繪列車」，在彼此的城市推廣對方的觀光風貌，「発見！台湾桃園の魅力」彩繪列車因此誕生，隨著2025年大阪關西世博會的到來，預計將有大量國際旅客從關西機場進入大阪市區，透過這輛列車，將可同步體驗桃園之美，進一步提升桃園在國際旅遊市場的能見度。

    日本南海電鐵與桃園合作，以「発見！台湾桃園の魅力」彩繪列車，行駛日本關西地區。（觀旅局提供）

    日本南海電鐵與桃園合作，以「発見！台湾桃園の魅力」彩繪列車，行駛日本關西地區。（觀旅局提供）

    日本南海電鐵與桃園合作，以「発見！台湾桃園の魅力」彩繪列車，行駛日本關西地區。（觀旅局提供）

    日本南海電鐵與桃園合作，以「発見！台湾桃園の魅力」彩繪列車，行駛日本關西地區。（觀旅局提供）

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