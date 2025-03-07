北迴線小清水溪橋東線改建 台鐵4/8-5/28部分列車停駛

小清水溪橋（東正線）將改建，4月8日（週二）起至自5月28日（週三），期間需停駛東部幹線部分列車。圖為台鐵崇德站附近。 （記者吳亮儀攝）

2025/03/07 19:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（7日）說明，因應北迴線和仁到崇德間小清水溪橋（東正線）改建工程，施工期間該路段單線雙向行車，在路線容量受限下，自4月8日（週二）起到5月28日（週三）止，期間需停駛東部幹線部分列車。

去年七月凱米颱風襲台，小清水溪橋西正線被土石流沖斷，台鐵公司緊急重建，直到去年12月底才恢復通車。台鐵公司副總經理劉雙火表示，之前重建的西正線較高，因此為安全起見，也決定將東正線橋樑拉高，因此啟動改建。

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4月8日（週二）起至自5月28日（週三）止，期間需停駛東部幹線部分列車：

一、停駛逢週五行駛加班車6列次（223、237、427、436、250、405次）。

二、停駛逢週六行駛加班車5列次（202、436、418、405、427次）。

三、停駛逢週日行駛加班車9列次（223、250、234、233、237、418、436、405、427次），另原週日443次加班車截短行駛至花蓮（新左營-台東-花蓮間行駛）。

四、區間快車截短行駛:

（一）4006次（桃園-花蓮）截短行駛至南澳。

（二）4030次（樹林-花蓮）截短行駛至和平。

（三）4021次（花蓮-樹林）截短由和平始發。

（四）4033次（花蓮-宜蘭）截短由和仁始發。

五、相關列車時刻調整共27列次（對號10列次；非對號17列次），請參閱台鐵公司官網，網址（http://www.railway.gov.tw）、訂票APP「台鐵e訂通」查詢及各車站公告。

小清水溪橋西線去年七月被土石流沖斷，緊急重建近半年才完成。 （記者吳亮儀攝）

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