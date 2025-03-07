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    週六南部高溫27度 下週四北、東轉雨

    一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    2025/03/07 18:59

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（8日）週六起天氣逐日好轉，下週三（12日）幾乎全台好天氣、隔天又會因鋒面報到轉雨。中央氣象署預報，未來兩週「先暖後冷、降雨轉多」，且受鋒面、華南雲系及冷空氣南下影響，氣溫明顯下降，降雨機率增加並有局部大雨發生機會。

    氣象署預報員李名翔表示，明天仍受到這波大陸冷氣團的影響，清晨仍偏冷，白天溫度才開始回升一些，北部約18度到19度，南部可達27度。週日（9日）水氣更少，僅剩下迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區有零星短暫雨，其它地區都是多雲到晴。

    「下週一起一路到下週三都是溫暖天氣」，李名翔說，下週一和下週二（10日、11日）在桃園以北、東北部和東部仍有局部短暫雨，但下週三（12日）僅剩東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其它地區是多雲到晴的天氣。

    李名翔也提醒，下週四起又有一波鋒面接近，屆時北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其它地區是多雲的天氣，但目前看起來僅有鋒面而沒有冷空氣，所以白天溫度僅略降一些，北部約23度到24度，中南部仍有27度到28度。

    氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，也提醒要多加留意第二週氣溫明顯下降及降雨增多的情形。未來一週（3月8日到3月14日）期初到期中，北部及東半部地區有局部短暫雨，其它各地為多雲到晴的天氣。

    第一週期末到第二週期初，受鋒面、華南雲系及冷空氣南下影響，氣溫明顯下降，降雨機率增加並有局部大雨發生的機會。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來天氣提醒。（氣象署提供）

    未來天氣提醒。（氣象署提供）

    氣象署公布月長期天氣展望，提醒未來兩週先暖再冷，且降雨轉多。（氣象署提供）

    氣象署公布月長期天氣展望，提醒未來兩週先暖再冷，且降雨轉多。（氣象署提供）

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